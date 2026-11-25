Ocho equipos llegaron a la final del Desafío Excelencia Operacional 2026, concurso con el que Terminal Puerto Arica (TPA) y Ultraport dio inicio a una nueva etapa de Puerto 360°, un programa de excelencia operacional y transformación cultural.
Colaboradores de Terminal Puerto Arica (TPA) y Ultraport Arica presentaron sus proyectos en la final del Desafío Excelencia Operacional 2026, un concurso interno que este año tuvo un foco específico: reducir la exposición al riesgo en la interacción entre personas y máquinas, uno de los puntos más sensibles de la operación portuaria diaria. Las propuestas fueron desarrolladas por los mismos trabajadores que operan el terminal, a partir de su observación en terreno.
Entre las iniciativas presentadas ante el jurado estuvieron sistemas de alerta por proximidad entre trabajadores y equipos ("Tag de Aproximación" y "Sistema Simple de Proximidad Hombre–Máquina"), soluciones para cruces y maniobras de retroceso ("SafeCross" y "Retroceso Seguro 360"), un punto seguro de entrega de herramientas y caretas, y, por parte de Ultraport, mejoras en el patio de carga ("Mejora Yard Cargo") y la propuesta "Stop, No más interacción hombre-máquina". Cada equipo expuso y respondió preguntas del jurado, bajo una metodología de evaluación.
"Hoy llegamos a la fase final, donde elegimos a tres ganadores. Terminamos con mucha alegría, porque muchas de las ideas que recibimos se podrán implementar, ya sea parcial o totalmente. Lo que buscamos es generar cultura y preocupación por la seguridad, por nosotros mismos y por nuestros compañeros. Al hacer cultura hacemos empresa, y esta empresa la hacemos todos. Agradezco a todos quienes participaron, a los colaboradores de TPA y a nuestros amigos de Uport. Mi mensaje para todos quienes trabajan en el puerto es: cuidémonos, cuidemos a nuestros compañeros y terminemos cada jornada en las mismas condiciones en que llegamos", dijo Camilo Jobet, gerente general de TPA.
Una nueva etapa para Puerto 360°
La final fue también el punto de partida de una nueva etapa de Puerto 360°, marca que forma parte de la historia de TPA y que hoy se reimpulsa como el marco que articula la estrategia de Excelencia Operacional y Transformación Cultural del terminal. El programa busca que Operaciones y las áreas de apoyo trabajen como un solo sistema, conectando personas, procesos, información y liderazgo bajo objetivos comunes, con el cliente y la seguridad en el centro de la gestión.
"Para Ultraport es muy importante esta reactivación de Puerto 360. Hace un par de años tuve la oportunidad de participar en distintas actividades del programa y los resultados fueron muy buenos: logramos una gran cantidad de quick wins, mejoras de procesos e implementaciones de ingeniería enfocadas en seguridad, calidad y eficiencia. Hoy, integrar fuertemente a Ultraport y mirar las ideas desde el terreno es muy valioso, y las iniciativas que conocimos son todas muy viables. Estoy convencido de que, como equipo Ultraport y TPA, vamos a implementar muchas de ellas con muy buenos resultados", dijo Gerald Kong, gerente de Ultraport Arica.
A través de Puerto 360°, TPA comentó que impulsará iniciativas de mejora, fortalecerá la disciplina operacional, simplificará procesos y promoverá la toma de decisiones basada en datos, junto con el desarrollo de liderazgo y colaboración entre equipos. El Desafío Excelencia Operacional 2026 es la primera acción de esta nueva etapa.
"Puerto 360° es el programa con el que articulamos la Excelencia Operacional en TPA, para fortalecer la mejora continua y la eficiencia de nuestros procesos. En este relanzamiento, el Desafío “Menos interacción, más seguridad” reunió 33 postulaciones y más de 35 participantes, lo que demuestra el compromiso de nuestros colaboradores. Ahora nuestro desafío es transformar estas ideas en resultados concretos y consolidar una cultura donde la seguridad y la excelencia sean parte de nuestra forma de trabajar", expresó Katherine Viza, jefa de Excelencia Operacional de TPA.
La jornada contó con la participación del gerente de Ultraport Arica, Gerald Kong; del gerente de Operaciones de TPA, Pablo Véliz, quien encabezó el cierre; y de las jefaturas de operaciones marítimas y terrestres, Pablo Codoceo y Felipe Olivares, quienes participaron en la premiación. Todas las propuestas presentadas quedan como aporte para la operación del terminal y su objetivo común: que cada persona vuelva a casa segura.
Los ganadores de la primera jornada de Desafío Excelencia Operacional son:
“En TPA, la seguridad es un valor que guía nuestra forma de trabajar cada día. Por eso, iniciativas como las que surgieron en este desafío son esenciales: nacen de la experiencia directa de nuestros colaboradores en terreno, de quienes conocen mejor que nadie los riesgos y las oportunidades de mejora en cada proceso. Cuando las soluciones vienen de los propios equipos, se fortalece el sentido de pertenencia y se consolida una cultura de seguridad compartida y transversal”, concluyó TPA.
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