En el marco del mes aniversario, Terminal Puerto Arica (TPA) realizó una Feria Comunitaria “TPA, Tu Puerto”, una jornada especialmente pensada para acercar el puerto a la comunidad y dar a conocer el trabajo que día a día realizan nuestras distintas áreas operativas y de apoyo.

Durante la actividad, las personas pudieron recorrer los stands informativos de TPA, donde los equipos presentaron los principales procesos y medidas de seguridad, sostenibilidad y desarrollo que forman parte del quehacer portuario. Además, participaron importantes instituciones aliadas como la Gobernación Marítima de Arica, el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), el Liceo Domingo Santa María, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), Empresa Portuaria Arica (EPA), la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (DIPRESEH) y La Dirección de Salud Municipal (DISAM), quienes compartieron información y material educativo con las y los asistentes.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de celebración y cercanía, con presentaciones artísticas del Orfeón de Arica y del cantante Luciano Voz, además de concursos, sorteos y sorpresas que animaron a todas las personas presentes.

Al respecto Daniel Romero, subgerente de Personas y Sostenibilidad señaló que “en el marco de los 21 años de TPA, esta feria representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la relación con nuestra comunidad. Hemos invitado a diversos actores de la cadena logística y a instituciones locales para que puedan mostrar el importante rol que cumple el rubro portuario, así como su vínculo con las juntas de vecinos del casco antiguo y los liceos que promueven la formación en carreras portuarias”.

En tanto, Javier Rivera, gerente general subrogante de la EPA expresó que “estamos muy contentos de celebrar junto a nuestro socio estratégico, TPA, sus 21 años de historia. Esta feria comunitaria refleja el compromiso conjunto con la ciudad y la vinculación con el entorno. Han sido años de crecimiento en empleo, competitividad y desarrollo para la macrozona andina, y nos alegra ser parte de este camino compartido”.

Por su parte, la directora SERNAMEG, Camila Roberts comentó que “estamos muy contentas de participar en esta feria comunitaria organizada por TPA, una instancia que refuerza el compromiso y las alianzas estratégicas que hemos construido junto a la empresa a través de nuestro programa de Buenas Prácticas Laborales. Hoy estamos presentes entregando orientación e información a la comunidad y difundiendo nuestra campaña de prevención de la violencia contra las mujeres”.

Asimismo, Wilhem Peters Díaz, subgerente de Prevención de IST Arica, dijo que “estamos acompañando al TPA en su aniversario número 21, participando en esta feria que reúne a diversas instituciones vinculadas al puerto. Como IST, quisimos ser parte con nuestro stand y equipo de salud que presta servicio 24/7 dentro del puerto, apoyando las operaciones que se desarrollan día y noche en el Terminal Puerto Arica”.

Por último, Doris Aguilar, jefa de Producción del Liceo Bicentenario, Domingo Santa María, agregó que “estamos muy agradecidos por la invitación a esta feria donde Terminal Puerto Arica muestra el importante rol que cumple en la región y su apoyo a nuestros estudiantes. Estas instancias permiten conocer de cerca su compromiso con la comunidad”.

Cabe destacar que la actividad se enmarca en las celebraciones por los 21 años de Terminal Puerto Arica, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, la seguridad y la integración con la comunidad local.