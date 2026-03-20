En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, se llevó a cabo la tercera edición del Seminario de Mujeres Portuarias en la Industria Marítimo-Portuaria, una iniciativa organizada por Empresa Portuaria Arica (EPA), Terminal Puerto Arica (TPA) y Ultraport, que reunió a representantes y colaboradoras del sector portuario en torno a la reflexión sobre la conciliación entre el trabajo, la vida personal y la corresponsabilidad.

La actividad se desarrolló como un espacio de diálogo, aprendizaje y concientización en torno a un tema fundamental para el mundo laboral actual: la conciliación entre el trabajo, la vida personal y la corresponsabilidad.

Durante la jornada, se realizaron intervenciones de las principales autoridades de las entidades organizadoras, quienes destacaron la importancia de avanzar hacia culturas organizacionales que integren la equidad de género y el bienestar de las personas como ejes estratégicos del desarrollo del sector portuario.

Daniel Romero, Subgerente de Personas y Sostenibilidad, Terminal Puerto Arica (TPA), comentó que “esta tercera versión del Seminario de Mujeres Portuarias ha sido una instancia para reconocer el valioso rol que cumplen las mujeres en la industria. Si bien su incorporación ha sido un camino desafiante, hoy vemos resultados concretos: su presencia se ha transformado en un aporte real. Las mujeres están demostrando con su trabajo, talento y compromiso que son un pilar clave para el desarrollo de nuestras organizaciones".

En tanto, Gerald Kong, gerente general de Ultraport, explica la importancia de generar estos espacios: “En Ultraport Arica tenemos alrededor de 50 mujeres trabajando en operaciones . Adicional a eso, a nivel nacional, nuestro 20% de la dotación completa es mujer; de ese 20%, el 70% son funciones netamente operativas, que antes eran masculinizadas. Se podría estar viendo un avance significativo. Es importante participar en estos seminarios porque básicamente tenemos la responsabilidad de ir generando espacios, dando oportunidades, capacitando y entregando lugares donde la mujer pueda desarrollarse, pueda competir, pueda crecer sobre su desarrollo y sus desafíos”.

Por su parte, Jorge Cáceres, Gerente General de Empresa Portuaria Arica (EPA), destacó que, "es un seminario donde discutimos sobre la importancia de la mujer en el mundo portuario, y cómo ha ido ganando espacios, ha ido adueñándose de nuevas instancias y aportando principalmente al mejoramiento de esta actividad que hace 20 años atrás era notoriamente masculinizado. Hoy en día podemos ver con orgullo cómo la mujer ha ido creciendo, ha ido aportando y transformando el mundo portuario de una manera muy positiva".

“Corresponsabilidad Consciente”

El seminario tuvo como eje central la “Corresponsabilidad Consciente”. A través de un taller, se reflexionó sobre la importancia de avanzar hacia una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares, domésticas y laborales entre hombres y mujeres, promoviendo una cultura organizacional basada en el respeto, la equidad y el bienestar integral.

Asimismo, la jornada incluyó un conversatorio con destacadas mujeres líderes del sector, quienes compartieron sus experiencias y visiones sobre los desafíos que enfrenta la industria en materia de conciliación laboral y corresponsabilidad, generando un valioso espacio de diálogo e intercambio.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de EPA, TPA y Ultraport con el impulso de una industria portuaria más inclusiva, donde el desarrollo de las personas y la sostenibilidad social son pilares fundamentales para el crecimiento del sector. Instancias como esta permiten avanzar hacia organizaciones más conscientes, fortaleciendo el trabajo colaborativo y promoviendo una cultura que pone en el centro a las personas, concluyó TPA.