En la ciudad de Arica se llevaron a cabo las ceremonias de graduación de los programas Jóvenes Profesionales y Sello de Liderazgo, instancias que forman parte del cuarto ciclo de formación de Ultramar, cuyo objetivo es preparar a los colaboradores para asumir cargos de mayor responsabilidad y proyectar su desarrollo dentro de la organización.

Ambos programas tienen una misma línea formativa, orientada al crecimiento profesional y personal de los participantes, pero con focos diferenciados.

Este año, Terminal Puerto Arica (TPA) tuvo el orgullo de ser anfitrión de la ceremonia de certificación, donde participaron 73 profesionales de distintas Unidades de Negocio y de 11 países diferentes de América. En el caso de TPA, fueron cuatro colaboradores: Joaquín Vásquez, Yalila Pino, Abiel Toledo y Javiera Flores quienes culminaron exitosamente este ciclo de formación.

La jornada incluyó un recorrido guiado por las distintas áreas del Puerto de Arica, instancia que permitió a los asistentes conocer en terreno el funcionamiento del terminal. Posteriormente, se ofreció un cóctel de bienvenida, en el que el gerente general de TPA, Camilo Jobet, y el gerente de Operaciones, Pablo Véliz, realizaron presentaciones sobre la logística portuaria y respondieron las inquietudes de los participantes.

Richard von Appen, presidente de Ultramar destacó a TPA como una empresa relevante dentro del grupo, no solo por su aporte estratégico al comercio exterior, sino también por el compromiso con el desarrollo de las personas.

En el marco de estos programas, resaltó el rol del equipo de Personas, liderado por Lorena López, gerente Corporativo de Personas y Sostenibilidad, en la preparación de programas como Jóvenes Profesionales y Sello de Liderazgo, que buscan potenciar carreras y acompañar a los colaboradores en el camino hacia mayores responsabilidades. Asimismo, subrayó que la filosofía de Ultramar se basa en la descentralización y la autonomía, siempre acompañadas de responsabilidad, resguardando la identidad local de cada empresa y poniendo en el centro la cercanía con los clientes y la confianza como valores diferenciales.

El presidente de Ultramar enfatizó que sus líderes deben ejercer con el ejemplo, fomentando la curiosidad, la formación continua y la ambición sana como motores del desarrollo profesional. Entre los desafíos futuros se encuentran mantener viva la cultura organizacional en cada país, atraer talento en todas sus operaciones y seguir consolidando la sostenibilidad, la seguridad y la excelencia como ejes centrales de su gestión.

Camilo Jobet señaló que “para TPA es un orgullo ser anfitriones de este proceso formativo y acompañar a nuestros colaboradores en su camino de crecimiento. Creemos firmemente que el desarrollo de las personas es el motor que impulsa nuestro propósito y estos espacios forjan embajadores que refuerzan la cultura organizacional de Ultramar”.

Por su parte, Abiel Toledo, Supervisor de servicios y gestión de presupuesto TPA compartió su experiencia en el programa: “Este programa fue una oportunidad para fortalecer mis habilidades de liderazgo y proyectar mi carrera dentro de la organización. Me llevo nuevas herramientas y una visión más amplia de lo que significa ser líder en TPA y en Ultramar”.

Con estas graduaciones, “TPA reafirma su compromiso con el desarrollo de sus personas, consolidando su propósito de construir un puerto que crece con su gente y proyecta un futuro sostenible”, señaló TPA en un comunicado.