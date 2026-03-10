Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y promover una mayor conciencia ambiental en el transporte que circula por la Ruta Internacional CH-11, que conecta el norte de Chile con Bolivia, la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, Empresa Portuaria Arica (EPA) y Terminal Puerto Arica (TPA) realizaron el seminario “Seguridad Vial y Responsabilidad Ambiental”. Esta instancia se dirigió especialmente a conductores que operan en el contexto portuario y de transporte de carga en rutas hacia el altiplano.

La actividad se desarrolló el lunes 9 de marzo a las 15 horas en el Antepuerto. El objetivo fue generar un espacio de diálogo, educación y coordinación entre instituciones públicas y actores del sistema logístico. Esto fue para reforzar la prevención de accidentes, el cumplimiento normativo y la protección del entorno natural en una de las rutas estratégicas para la conectividad entre Chile y Bolivia.

Al respecto, Camilo Jobet, gerente general de TPA, comentó que “la logística en el comercio internacional requiere la participación activa y el interés de todos sus actores, especialmente de los conductores de camiones, quienes no solo tienen responsabilidades en la entrega de cargas, sino también en la protección del medio ambiente y la vida. Es fundamental que estén conscientes de que sus rutas incluyen territorios protegidos, y por ello, se llevan a cabo instancias de sensibilización para recordarles las regulaciones vigentes en Chile sobre tránsito y orden, así como recomendaciones para enfrentar las exigencias del recorrido por la ruta 11CH, que presenta desafíos significativos en distancia y altitud”, destacó

En tanto, el gerente general de EPA, Jorge Cáceres, enfatizó que “este seminario, en efecto, es muy importante. En la cadena logística del comercio exterior con Bolivia, los conductores son un eje importante. En ese sentido, para nosotros es importante capacitarse cada vez más, mejorar la comunicación y hacer capacitaciones, ya que esto está directamente relacionado con prevenir accidentes y proteger el medio ambiente”.

La Ruta Internacional CH-11 constituye un corredor clave para el comercio exterior de la macrozona andina. Pero también atraviesa territorios de alto valor ecológico y cultural. Por lo tanto, el desarrollo de las operaciones de transporte requiere una mirada responsable que integre seguridad, respeto por el entorno y buenas prácticas en la conducción.

En ese contexto, el seminario contó además con una feria de servicios públicos. Junto con exposiciones a cargo de Carabineros de Chile, CONAF y la Dirección de Vialidad, quienes abordarán temáticas relacionadas con la seguridad en carretera, la prevención de incidentes y la protección de ecosistemas sensibles del altiplano.

La iniciativa forma parte de un trabajo colaborativo entre instituciones públicas y el sector portuario, orientado a fortalecer una cultura de conducción responsable y contribuir a la preservación de los entornos naturales y patrimoniales presentes a lo largo de la ruta.

Por último, la delegada Presidencial de Parinacota, Olga Testa, comentó que “este es un seminario que se ha llevado a cabo debido a las múltiples contingencias que hemos enfrentado en la ruta CH-11. Agradezco la amabilidad del puerto y del TPA por coordinar esta mesa con los diferentes servicios públicos y gubernamentales para realizarlo. El objetivo es colaborar con los transportistas y con los representantes legales de Bolivia para ayudarles a comprender la relevancia de una de las rutas internacionales, la CH-11, así como el cuidado del medio ambiente y la protección de la vida de los camioneros”.