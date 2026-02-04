En el marco de una alianza colaborativa entre Empresa Portuaria Arica (EPA), Terminal Puerto Arica (TPA), la Municipalidad de Arica y la Universidad de Chile, estudiantes de la carrera de Arquitectura y Urbanismo participaron en el Taller Ciudad–Puerto, liderado por Alberto Texidó, académico de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. La instancia se orientó a analizar y reflexionar sobre el impacto urbano del puerto en el desarrollo de la ciudad.

El trabajo desarrollado por los estudiantes contó además con el apoyo y la colaboración del arquitecto Esteban Valcarce, además de diversas organizaciones e instituciones de la región, lo que permitió enriquecer el análisis desde una mirada integral, incorporando variables urbanas, territoriales, patrimoniales y de proyección estratégica del borde costero de Arica.

Como resultado de este proceso, se elaboró una maqueta a escala del borde costero, que representa una visión conceptual del vínculo entre la ciudad y el puerto. Este material fue donado a la Municipalidad de Arica, constituyéndose en una herramienta de alto valor para la planificación urbana y la reflexión en torno a futuros proyectos de desarrollo para la comuna y la región.

Camilo Jobet, gerente general de TPA, señaló que “este trabajo aporta una mirada integral sobre el rol económico y estratégico que cumple Arica como zona clave para el desarrollo portuario. Las propuestas desarrolladas permiten visualizar oportunidades para ampliar y fortalecer la actividad del puerto, integrándola al crecimiento urbano y a una planificación de largo plazo. Este tipo de iniciativas entrega insumos relevantes para avanzar en una mayor conectividad logística y consolidar al Puerto de Arica como un nodo fundamental del corredor bioceánico, generando valor para la región y para el comercio exterior”.

Agregó que “es relevante abrir estas conversaciones desde ya y comenzar a pensar en un desarrollo integral, donde el crecimiento urbano, la actividad portuaria y el desarrollo económico avancen de manera articulada. Por eso valoramos y apoyamos esta iniciativa, que constituye un ejercicio necesario para reflexionar y construir, entre todos, una visión compartida del futuro de la ciudad y su puerto”.

Por su parte, Jorge Cáceres, gerente de EPA, comentó que “la relación entre el puerto y la ciudad es profunda y natural: Arica creció y se desarrolló en torno a su puerto, y hoy esa complementariedad nos obliga a mirar el futuro con responsabilidad. No basta con pensar solo en los proyectos del presente o del mediano plazo; también es necesario detenernos a reflexionar sobre qué ciudad queremos construir a largo plazo. En ese sentido, este taller impulsado por la Universidad de Chile nos invita precisamente a mirar, imaginar y proyectar una Arica desarrollada, con infraestructura adecuada, integrada, y con una estructura urbana amigable tanto para la ciudadanía como para la actividad productiva. Por eso valoramos y apoyamos esta iniciativa, ya que se trata de un ejercicio necesario que nos ayuda a reflexionar y a construir, entre todos, una visión compartida del desarrollo futuro de la ciudad y su puerto”

Por último, Diego Paco, gobernador de la región de Arica y Parinacota, destacó que “hoy debemos adelantarnos. Es momento de planificar estrategias con ideas concretas, para luego aterrizarlas en proyectos de diseño que podamos ejecutar con un propósito claro: fortalecer uno de los ejes estratégicos de la región, que es la logística a través del puerto. Hablamos de iniciativas como el Borde Costero Central, la relocalización del Terminal Pesquero, la ampliación del Puerto y otras obras de infraestructura que permitan atraer turismo y poner en valor espacios emblemáticos como la ex Isla El Alacrán, el borde costero y otros atractivos que tenemos”.

