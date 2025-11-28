En conmemoración del Día del Exportador Peruano, celebrado el pasado 9 de noviembre, Terminal Puerto Arica (TPA) expresó su deseo de reconocer y destacar el trabajo, compromiso e innovación de todos los exportadores del Perú. “En esta fecha especial, reafirmamos nuestro orgullo de ser un socio logístico clave para ellos, ofreciendo una alternativa eficiente, segura y competitiva que impulsa el crecimiento de las exportaciones peruanas, especialmente desde el sur del país”, indican desde el terminal.
Soluciones logísticas para el comercio exterior peruano
Añaden, que a lo largo de los años, TPA ha fortalecido su relación con las empresas exportadoras peruanas, ofreciendo soluciones que optimizan tiempos, reduciendo costos y garantizando la trazabilidad de las cargas. Además, destacan que su conectividad con el sur del Perú —a solo 60 km de Tacna y 425 km de Arequipa— convierte al terminal en una alternativa natural para el comercio exterior peruano.
Desde TPA señalan que entre sus principales ventajas destacan la atención personalizada al cliente, infraestructura especializada, operación continua 24/7 y condiciones competitivas, como tres días de stacking por línea naviera sin costo para los exportadores (recepción de contenedores a tarifa 0 US$). Además de la disposición de más de 300 conexiones para contenedores reefer, servicio de pesaje (VGM) y consolidado en puerto, lo que garantiza operaciones más seguras y eficientes.
Crecimiento del mercado peruano en TPA
Desde el terminal añaden que el mercado peruano de exportación que se moviliza a través del TPA registra un crecimiento del 68% en comparación con el año anterior. Este movimiento, detallan, está compuesto principalmente por dos productos, siendo la aceituna el más representativo, con un 52% de participación.
“Este producto, considerado un emblema de la región de Tacna, atravesó durante los últimos dos años un escenario complejo debido a factores climáticos. No obstante, en la actualidad muestra una recuperación sostenida, lo que ha permitido retomar el abastecimiento hacia mercados como Brasil”, apuntan en TPA.
Otro rubro destacado, según el terminal, son los productos hidrobiológicos, que se exportan en contenedores reefer y representan un 15% de participación dentro del total movilizado. “Al igual que la aceituna, este sector también se vio afectado por las condiciones climáticas, aunque actualmente presenta una perspectiva mucho más favorable. En general, el mercado peruano ha logrado superar una etapa difícil y proyecta un futuro optimista y en crecimiento”, destacan.
Asimismo, este año el mercado ha alcanzado un nuevo hito con la incorporación del sector minero, destacando el embarque de molibdeno y la consolidación de ulexita. Se espera continuar impulsando la exportación de estos recursos y mantener el crecimiento sostenido del sector en su conjunto.
TPA, reconocido por ADEX como “Exportador de la Semana”
En esta misma línea, En TPA destacan “con orgullo” que la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) eligió a TPA como Exportador de la Semana en su boletín de octubre. “Esta organización empresarial, clave en el desarrollo y promoción del comercio exterior peruano, impulsa la defensa del sector exportador y fomenta la cultura exportadora en el país. Ser reconocidos por ADEX reafirma la confianza del sector en nuestra gestión y refleja el aporte de TPA al crecimiento y competitividad de las exportaciones peruanas”, resaltaron desde el terminal.
Reconocimiento a nuestros clientes del Perú
Finalmente, desde TPA expresaron que “extendemos un especial reconocimiento a todos nuestros clientes de exportación, quienes con su esfuerzo e innovación continúan impulsando el crecimiento del comercio exterior de la región. Su confianza nos motiva a seguir mejorando cada día, reafirmando nuestro compromiso con un servicio de excelencia y con el desarrollo sostenible de la macro región andina”.
