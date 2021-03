Las lecciones aprendidas durante el año de la pandemia no sirven si no se ponen en práctica. Transformar los eventos físicos en reuniones virtuales no puede -y no debe- mantenerse como una mera solución al mundo socialmente distanciado, sino que debe evolucionar hacia una nueva manera de entender cómo interactuamos y que los eventos basados en plataformas son tan reales y válidos como las convenciones del mundo real que todos conocimos. Con 40 años de experiencia en la esfera de los eventos, TOC Events entendió que la forma de avanzar era digital, y logró transformar el formato de la conferencia más importante de la industria marítima a nivel mundial a la vez de continuar entregando la misma experiencia de alto nivel, junto con contenido de primera y relatores destacados.

Este 2021 no es diferente. El Covid-19 sigue siendo una amenaza como lo ha sido desde el inicio, a pesar de los esfuerzos de vacunación en todo el planeta. Pero el hecho persiste en que la humanidad está lejos de ‘regresar a la normalidad’ en el corto o incluso mediano plazo, y los beneficios de quedarse en casa han probado ser muchos más que simplemente evitar contagios del virus. En este contexto, ejecutivos de todo el mundo siguen ‘aterrizados’ sin poder retomar su costumbre de vuelos de negocios que los llevarían a una amplia gama de salas de conferencia de hoteles para aprender sobre las tendencias y conversar acompañado de un café o un cóctel sobre los planes de negocios y otras cosas que formaban parte de la cotidianidad del mundo del business. Puede que ya no compartamos un trago o dos, pero ciertamente no nos perderemos la oportunidad de conversar. “El paisaje de los eventos está cambiando. En TOC ahora buscamos combinar lo mejor de las experiencias virtuales y presenciales para entregar valor a nuestros clientes y mantener al mercado conectado. Nuestro menú de servicios se ampliará y nos permitirá ofrecer una multitud de rutas para mostrar a nuestros stakeholders. Los productos digitales y virtuales son una parte crítica del mix de productos, pero también estamos conscientes del poder del cara a cara que sigue siendo tan potente como siempre. Estamos expectantes de regresar a los eventos en vivo en el otoño [septentrional], comenzando con nuestro evento insignia TOC Europa, el cual será seguido de cerca por el esperado retorno de nuestro evento en Latinoamérica junto a nuestros socios y amigos de MundoMaritimo”, dice Paul Holloway, director de eventos en TOC Events Worldwide.

TOC Global Showcase

Todas las conferencias TOC discutirán sobre los temas candentes en el contexto regional, pero de alguna manera, el Covid-19 más que enfatizar en las diferencias ha hecho que la industria esté más en sintonía a pesar de las distancias y sentir que ‘estamos en esto juntos’. La crisis del recambio de tripulaciones, la crisis de escasez de contenedores, el atascamiento de las naves, automatización y otros avances tecnológicos -como blockchain o IA- en medio de la ‘aceleración de la digitalización’, cambio climático, IMO2020, descarbonización, caída del tráfico marítimo, lockdowns, aumento de las tarifas de flete, baja en el desempeño del shipping, etc... todos estos son problemas actuales que están afectando a la industria, algunos se arrastran desde antes del Covid-19, otros son a causa del Covid-19. Hablar de estos temas, discutir sobre el impacto y las repercusiones, compartir acciones y soluciones, son parte de un debate sano.

Eso es precisamente el enfoque de TOC Global Showcase, la nueva experiencia virtual orientada a los stakeholders en la industria de terminales y puertos para que se unan y compartan experiencias y así poder buscar soluciones en conjunto para problemas en común y desafíos futuros. "Continuando con el liderazgo en la entrega de contenido que caracteriza a TOC, este evento global virtual mostrará las innovaciones más recientes que se están implementando en procesos operacionales en puertos y terminales en todo el mundo", cuenta el equipo que organiza TOC Events, que ha coordinado más de 10 webinars que se transmitirán via streaming entre el 31 de mayo y el 18 de junio 2021, con enfoque en los temas más pertinentes que enfrenta actualmente el sector junto con una plétora de otros contenidos incluyendo podcasts, entrevistas y demostraciones de equipos.

Entre los temas que serán cubiertos durante el global showcase estarán las sesiones dedicadas a la automatización, transformación digital, estándares, transición verde, PortWatch, inteligencia de mercado, operaciones portuarias: la forma de la nueva normalidad.

TOC Europa y Américas

La principal conferencia para la industria marítima y portuaria en Europa regresa a Róterdam, Países Bajos, en septiembre de 2021 bajo una versión híbrida que combinará participación presencial y a distancia. La agenda de contenidos para todos los eventos TOC del año, como TOC Europa y TOC Américas también considerará los pilares del TOC Global Showcase, los cuales abarcan las principales preocupaciones de la industria actualmente. Lima, Perú será el anfitrión para la versión 2021 del evento en Latinoamérica en el mes de octubre, tal como lo hizo en la edición virtual de 2020 y su debut en 2017.

Por MundoMaritimo