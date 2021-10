Identificar las principales tendencias de la industria es clave para determinar el mapa de ruta hacia adelante para adaptarse a las condiciones de mercado actuales y futuras. El COVID-19 ha marcado el último año y medio, y ha definido muchas tendencias que son el resultado de consecuencias directas del impacto de la disrupción causada por el coronavirus en la cadena de suministro. Por eso es que la conferencia TOC Connect #Américas 2021 se enfocó en los grandes disruptores del campo de juego que han destacado desde la aparición del COVID-19 en el horizonte: transformación digital & ciberseguridad; automatización e inclusión, sostenibilidad & transición energética.

Los temas fueron discutidos, debatidos y analizados de la mano de expertos en sus respectivas áreas, quienes entregaron su tiempo, conocimientos y experiencias para compartir con otros actores de la industria. "De parte de TOC Events Worldwide quisiera agradecer al listado de presentadores, relatores y moderadores por hacer que la semana de las Américas de TOC Connect fuera tan informativa. Todas las sesiones estuvieron colmadas de preguntas de nuestros espectadores y los debates fueron fascinantes. TOC Connect continua la próxima semana con el primer encuentro ‘en persona’ en dos años, desde Róterdam. Los asistentes virtuales podrán volver a ver las sesiones de las Américas la tercera semana de TOC Connect con subtítulos en español. Nuevamente, gracias a todos nuestros clientes por ser parte de este evento y esperamos verlos en octubre de 2022 en Perú. Contáctese con nuestros amigos y socios de MundoMarítimo para mayores detalles o asistencia y, por favor, continúen utilizando la plataforma del evento para más información y oportunidades de networking", dijo Paul Holloway, Event Director TOC Events Worldwide.

Día 1 de 4: apertura y ciberseguridad

El primer día comenzó con el discurso de apertura a cargo de Robbert van Trooijen, Senior Vice President, Head of Latin America and the Caribbean at A.P. Moller – Maersk, quien entregó un completo resumen de la visibilidad de la cadena logística contenerizada y la industria en general. Rachael White, Content Consultant, TOC Events, luego condujo una dinámica sesión de preguntas y respuestas con el público.

El siguiente panel fue la sesión de las orientaciones de ciberseguridad -impulsado por IAPH, moderado por Pascal Ollivier, Chairman of IAPH Data Collaboration Committee y parte del equipo de autores que compuso las Guías de Ciberseguridad para Puertos e Instalaciones Portuarias de la International Association of Ports and Harbors, y que contó con presentaciones de expertos como Max Bobys, Vice President & Practice Leader, HudsonCyber, and Mark de Pater, Information Security & Risk Officer at Port of Rotterdam. "Los líderes deben reconocer la gestión de riesgo no solo como parte del trabajo del equipo de TI, sino que como parte de la estrategia de colocación del riesgo y entender que el ciber riesgo puede afectar las operaciones".

A mitad de camino: inteligencia de mercado y digitalización

El martes 19 de octubre fue la segunda jornada de la conferencia y se enfocó en la inteligencia de mercado y la digitalización. En su presentación "Dinámicas del comercio de contenedores en América Latina y el Caribe", Ricardo J. Sánchez, Regional Expert in Infrastructure and Ports United Nations – Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) habló sobre transbordos, desempeño, comercio en el Caribe y las costas de Sudamérica y las tendencias a la baja en las importaciones causadas por el COVID-19 en 2020 y la recuperación experimentada en 2021. Más tarde, Peter Levesque, President Ports America presentó sobre gestión de la cadena de suministro en un mundo post-pandemia como ‘efecto secundario’ del COVID-19. William Brown, Chairman Group D, continuó en el panel analizando la actual situación de la industria del shipping de contenedores en el Caribe, donde los puertos reportan un fuerte aumento en el tráfico de contenedores combinado con un alza en las tarifas de fletes que se espera sigan aumentando en 2022. El panel finalizó con la presentación de Eduardo Lugo, President & CEO Maritime & Logistics Consulting Group S.A., quien se centró en el comercio internacional y los desafíos por delante.

La segunda mitad del día puso el foco en la transformación digital y la importancia de adoptar la digitalización en las operaciones. Primero fue el turno de Joana Álvarez Guillén, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR Perú, quien habló de la Ventanilla Única Comercio Exterior VUCE, la cual ha estado en operación desde 2010 y el proyecto VUCE 2.0. "Perspectivas de digitación y digitalización en Latam", de Carlos Ricardo Ortiz, Logiety.com, fue la siguiente presentación, haciendo hincapié en las diferencias entre digitación, digitalización y transformación digital. Jorge Barnett, Managing Director, Georgia Tech Panama Logistics Innovation & Research Center, siguió con su presentación sobre agregar valor a través de la transformación digital "Éxitos y desafíos en Panamá y Latinoamérica", destacando que hay un progreso significativo con la adopción de IA, big data, analítica y blockchain, así como iniciativas de automatización de terminal. El panel fue moderado por el experto ciber de la industria Pascal Ollivier, y finalizó con la ponencia de Gadi Benmoshe, Managing Director Marinnovators, "Ecosistema de innovación: el catalizador para la implementación de nuevas tecnologías", citando el ejemplo del ecosistema de innovación de los puertos de Israel.

3 de 4: infraestructura y logística

Johan-Paul Verschuure, Project Director, Rebel Group dio el puntapié inicial a la primera sesión del tercer día de con su panel titulado "Inversiones portuarias en el horizonte impulsadas por la volatilidad", la que puso el foco en los tipos de inversiones portuarias y quiénes las están haciendo. El caso de estudio de la extensión de la concesión del puerto de Paracas fue el siguiente, presentado por César Rojas, Operations Manager, Paracas Port Terminal. "Las concesiones portuarias permiten la reducción en la brecha de la infraestructura logística sin inversiones del gobierno", notó el ejecutivo de Paracas. "Proyecto de infraestructura para STI y los desafíos por delate", fue la tercera presentación a cargo de Rodrigo Galleguillos, General Manager, San Antonio Terminal Internacional, quien expuso sobre la alianza público-privada entre la estatal EPSA y la concesionaria para desarrollar infraestructura en el terminal de operación privada. Alfredo Jurado, regional general manager LatAm & Corporate Affairs, Yilport Puerto Bolívar presentó a continuación "Infraestructura y privatización de los puertos estatales de la región de América Latina y el Caribe", resaltando cómo la privatización impulsa la inversión, aumenta la productividad y empuja el desarrollo y la expansión. Por último pero no menos importante, Diogo Piloni, Ports & Waterways Secretary, Ministry of Infrastructure Brazil, conversó sobre "Proyectos de alianzas en el sector portuario de Brasil", remarcando las reformas críticas de los últimos 5 años que sentaron el escenario para el avance de infraestructura. El moderador de la sesión fue Gordon Wilmsmeier, Kühne Professorial Chair in Logistics, Universidad de los Andes & Professor for shipping & global logistics, Kühne Logistics University.

El segundo panel -y final- del día fue sobre los desafíos del transporte. "Adaptación de puertos a la nueva situación de logística marítima: el caso de Valenciaport", de Antonio Torregrosa Maicas, Managing Director, Fundación Valenciaport, sobre el plan de reducción de emisiones del puerto español. Ed McCarthy, COO, Georgia Ports Authority continuó el panel, que fue moderado por Rommel Troetsch, VP Marketing & Sales, Maritime & Logistics Group S.A., y que se denominó "Conectando el sudeste de Estados Unidos con las Américas". La siguiente presentación fue "Panorama de inversión extranjera a la infraestructura portuaria de Latam", de Patricio Junior, Director, Terminal Investments, TiL marcó la mitad del panel, destacando la importancia de infraestructura adecuada para evitar los cuellos de botella en puertos que impactan en la producción y distribución, afectando en la competitividad de los puertos. Ibai Erdozain, ALG Principal, siguió con "El rol de la logística Terrestre en la competitividad portuaria". "Por el momento, en la región de América Latina y el Caribe hay múltiples situaciones donde hay un desajuste entre el lado marítimo y la logística terrestre, lo que causa que la región tenga costos logísticos más altos en comparación con Europa y los Estados Unidos2, destacó el ejecutivo. Paul Ravenstijn, Managing Director Panama, Witteveenbos, finalizó el último panel del día con "Integración y conexiones puerto-ciudad”, enfocándose en los casos de la conexión de Blankenburg con el puerto de Róterdam o la conexión Oosterweel en Ámberes, donde ambos añadieron una combinación de carretera + túnel y áreas verdes para demostrar la importancia de la planificación urbana en la integración de puerto y ciudad.

El final: transición y transformación

La cuarta jornada se trató de sostenibilidad y transición energética. Steve Cameron, Managing Director, Cameron Maritime Resources, fue moderador para el panel inicial del útlimo día de TOC Connect #Américas. Laura Chiuminatto, Deputy Manager of Sustainability, Terminal Pacífico Sur Valparaíso, fue la primera en la agenda, presentando las políticas de sostenibilidad del puerto chileno "Sostenibilidad: la manera en que queremos hacer negocios". La siguiente presentación estuvo a cargo de Alexis Rodríguez, Environmental Protection Specialist, Panama Canal y habló sobre "Cómo los actores de la cadena de suministro pueden fomentar la transición verde". La tercera ponencia del panel fue liderada por Erick Alarcón, Senior Manager Vessels Operations, ONE, "Shipping decarbonization: challenge and opportunities for Latin America", sobre las acciones de descarbonización de la naviera nipona. Antonio Domínguez, Director Caribbean Maersk, finalizó el panel con los esfuerzos de la danesa en pro de la descarbonización y compromiso ambiental a través de las 8 naves propulsadas por metanol y que entrarán en operación en 2024 y el apoyo a la iniciativa The Ocean Cleanup.

Transformando las operaciones portuarias fue el último panel, moderado por Silvia Bermúdez Cerqueiro, Manager LATAM Transportation & Logistics, Ausenco. La primera presentación fue "Automatización en un terminal brownfield, ¿cómo lograrlo?", por Lyes Chebrek, Port Expert, Port DNA, quien explicó el alcance de la automatización portuaria, enfocándose en las áreas primarias y secundarias para la automatización de terminal de contenedores. "Puertos de movilidad autónoma", presentado por Aldo Ferrufino, Chief Operating Officer, AI Drivers, trató sobre operaciones autónomas en puertos y gemelos digitales habilitados, lo que permite la recolección de data. El siguiente fue Alejandro García, Digital Solutions Sales Manager, Kalmar con "Conectividad como habilitador clave para alcanzar objetivos de sostenibilidad, seguridad y productividad", presentando los desafíos de la data y cómo optimizar su uso. "Transformar operaciones de terminal: apalancando IA y optimización" de Matthew Wittemeier, Senior Manager International Marketing & Customer Relations, Inform GmBH, entregó una importante reflexión: "estamos ahogándonos en data. Estamos produciendo data a una tasa y volumen sin precedentes. Con tanta data, deberíamos tomarla y usarla como el aceite que lubrica las operaciones, y la gestión de la data debiera estar en la base de lo que hacemos y cómo lo hacemos", remarcó.

Todas las sesiones de la conferencia TOC Connect #Américas serán transmitidas por streaming la tercera semana del evento del 1 al 5 de noviembre con subtítulos en español. Para más información sobre acceso a este contenido exclusivo en la Plataforma de TOC Connect, por favor escriba a toc-americas@mundomaritimo.cl.

