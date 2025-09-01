En su completo programa editorial de conferencias, a desarrollarse del 21 al 23 de octubre, TOC Américas 2025 reunirá a destacados analistas y actores de la industria, quienes entregarán sus perspectivas sobre el comercio marítimo y del sector portuario que actualmente enfrentan la disyuntiva entre el libre comercio y los aranceles proteccionistas, lidiando a la vez con la inquietud ante la creciente concentración del mercado, el impacto de las nuevas tecnologías en la fuerza laboral, el cumplimiento de normativas ambientales y la incertidumbre a lo largo de las cadenas de valor.

Trade, Tariffs & Tensions…

Como consecuencia del actual panorama, el tema editorial elegido para TOC Américas 2024 es: Trade, Tariffs & Tensions… ¿Cómo avanzamos? y, para organizar la entrega de contenidos y el debate en torno a ellos, cada jornada tendrá un acento en un aspecto de interés del sector: Crecimiento, Comercio e Innovación.

Día del Comercio, 21 de octubre:

Sesión Plenaria.

¿Cuál es el pronóstico del comercio marítimo y los flujos de carga?

Gestión de la complejidad de las cadenas de suministro en las américas.

Cadena de frío para exportaciones de alimentos: oportunidades y desafíos.

Día del Crecimiento, 22 de octubre:

Generar valor agregado a través del desarrollo de infraestructura portuaria.

Invertir en cadenas de suministro marítimas sostenibles.

Interacción puerto-interior-comunidad.

Día de la Innovación, 23 de octubre:

Ecosistemas de innovación para el sector portuario y logístico: ¿cuáles son los beneficios tangibles?

Foro portuario: Articular una red intraamericana de puertos y comercio.

Relatores de alto nivel

Una de las características de las conferencias de TOC Américas, es el alto nivel de los especialistas y actores de la cadena de suministro de la región que se congregan para analizar los desafíos y perspectivas del sector. Por supuesto, esta ocasión no es la excepción y ya destacados relatores han confirmado su presencia, entre ellos destacan:

Ilya Espino de Marotta, Deputy Administrator & Chief Sustainability Officer, Panama Canal: Lars Oestergaard Nielsen, Vice-President, Head of Operations, Americas, Maersk; Michael McBride, Senior Cold Chain Specialist, Latin America, Maersk; Carla Grifo, Global Vice President, Operations and Systems, DP World; Rodrigo Galleguillos, Senior Vice-President, Commercial & Business Development, Hanseatic Global Terminals; Marliz Bermúdez, Head of Investments – Americas, APM Terminals; Andrés Padilla, COO, Agunsa Ecuador-Colombia & President, Maritime Chamber, Ecuador.

También destacará la presencia de Juan Ramón Arrisueño, President, National Port Authority, Peru (APN); Robert Barceló, Senior Manager, Business Development, Port Everglades; Vinícius Patel, Director, Port Administration, Porto do Açu & Vice-President for Central and South America, International Association of Ports and Harbors (IAPH); Cristian Wulf, General Manager, Port Authority of Talcahuano-San Vicente y Pilar Larraín, General Manager, Logistics Community of San Antonio (COLSA).

Los asistentes también podrán apreciar las presentaciones de Giovanni Benedetti, Chief Commercial Officer, Grupo Puerto de Cartagena; Luisenrique Navas, Managing Director – Terminal Portuario Guayaquil, Hanseatic Global Terminals; William Elliott, President, Colon Container Terminal & Colon Logistics Park (CCT/CLP) y Larissa Barrios, Commercial Manager, SSA Marine MIT.

Otros destacados conferencistas confirmados son: Thomas Damsgaard, Head of Americas, BIMCO Gordon Wilmsmeier, Director – Hapag-Lloyd Center for Shipping and Global Logistics (CSGL), Kühne Logistics University & Kühne Professorial Chair in Logistics, Universidad de los Andes; Ricardo Sánchez, Co-Director, Khüne Professorial Chair in Logistics, Universidad de los Andes y Dominik Englert, Senior Economist, Global Transport Knowledge and Expertise, The World Bank.

Sponsors

El prestigio de TOC Américas, reafirmado por el alto novel del contenido y expositores de las conferencias, sigue atrayendo el apoyo y compromiso de destacados actores de la industria marítimo, portuaria y logística de la región. De hecho, ya han confirmado su presencia como sponsors asociados: SSA Marine; HPH Balboa; PSA Panama; CCT y Hanseatic Terminals. También destaca la presencia de Sociedad Portuaria Cartagena como sponsor de la Recepción Oficlal; Puertos Talcahuano y Terminal Portuario de Manta (TPM) estarán presentes como sponsors de la Conferencia. Los delegados podrán observar la presencia como sponsors de PSA y Grupo SCR. En tanto, el tour portuario, contará con la presencia como sponsors de APM Terminals, mientras que Jan de Nul otorgará su respaldo como sponsorship a la sesión de sostenibilidad.

Todos ellos se suman a la presencia de los más relevantes actores del sector a nivel global que han otorgado durante 2025 su respaldo a las diferentes conferencias de TOC alrededor del mundo como lead global safety partner: TT Club, DP World, S&P Global Market Intelligence, ENVISION; como global safety partners: FOGMAKER International y Dafo Vehicle; como sponsors de TECH TOC; ZPMC y NAVIS y como terminal operator partner, PSA.



