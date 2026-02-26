ONE anunció una serie de transiciones en su dirección que entrarán en vigor a lo largo de este año. En detalle, Till Ole Barrelet se unirá a ONE el 1 de mayo de 2026 como CEO-Designado, y asumirá el cargo de CEO el 1 de julio de 2026, sucediendo a Jeremy Nixon, quien pasará a desempeñar la función de Asesor Senior.

Desde la fundación de ONE en abril de 2018, Jeremy Nixon y su equipo de gestión han liderado la transformación de las históricas líneas navieras japonesas – K Line, MOL y NYK – en una compañía global unificada de transporte marítimo de contenedores. Bajo su dirección, ONE se consolidó como un actor clave en la industria marítima, operando una flota de más de 260 buques con una capacidad superior a los dos millones de TEUs.

Till Ole Barrelet, quien posee más de 20 años de experiencia en la industria marítima y logística, ocupará el cargo tras su exitosa trayectoria como CEO de Emirates Shipping Line (ESL). Desde ONE destacaron que su profundo conocimiento en la propiedad y financiación de buques, el transporte marítimo de contenedores, y el desarrollo de comercio a través de Asia, Medio Oriente, Europa y África, aportará un valioso capital humano al equipo.

Cambio directivo ejecutivo

Con el fin de posicionar mejor a ONE para su próxima fase de crecimiento, la línea naviera pasará a tener una nueva estructura de equipo directivo ejecutivo, la cual será compuesta por el CEO y siete representantes de todas las divisiones. El nuevo equipo, junto a seis líderes regionales, rendirá cuentas al CEO. Esta estructura de liderazgo ampliada facilitará una colaboración más estrecha en toda la estructura matriz global de ONE.

Desde la línea naviera aseguraron que estos cambios forman parte de un proceso de transición de liderazgo planificado, con un proceso de sucesión fluido que no afectará a los clientes ni a los stakeholders de la empresa.

"Las contribuciones de Jeremy a ONE han sido extraordinarias", señala Jotaro Tamura, director Representante y presidente del Consejo de Administración de Ocean Network Express Holdings Ltd. "Como CEO fundador, Jeremy ha sido clave en la creación de ONE, consolidando nuestra cultura corporativa y posición en el mercado. Le estamos profundamente agradecidos por su fuerte liderazgo y visión, que nos han permitido construir una empresa resiliente y financieramente sólida".

Agregó que "tras una exhaustiva búsqueda, Till Ole Barrelet emergió como la opción más clara para liderar el siguiente capítulo de ONE. Su probada experiencia, profundo entendimiento de la industria y visión estratégica se alinean perfectamente con las ambiciones de crecimiento de ONE, así como con nuestro compromiso con la excelencia operativa y el servicio al cliente".

Por su parte, Jeremy Nixon comentó que: "Liderar ONE desde el primer día ha sido el capítulo definitorio de mi carrera. Junto a un equipo excepcional, hemos construido algo realmente especial. Me siento increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado: navegamos desafíos sin precedentes, invertimos en tecnología sostenible y cultivamos una cultura de excelencia en el servicio. Ahora es el momento adecuado para una nueva etapa de liderazgo, y confío plenamente en la capacidad de Till Ole Barrelet para guiar a ONE hacia el futuro".

Por su parte, Till Ole Barrelet expresó que "es un honor liderar Ocean Network Express en este momento crucial. Jeremy ha dejado un legado formidable con una cultura sólida, un equipo talentoso y una base operativa sólida. ONE está bien posicionada para enfrentar los desafíos de la industria, con una flota cada vez más moderna, fortaleza financiera y capacidades probadas. Estoy comprometido con la excelencia en el servicio y con las ambiciones de crecimiento de ONE, impulsando nuestras prioridades estratégicas hacia el ONE2030".

Por MundoMaritimo