La compañía estadounidense Tidewater informó que ha suscrito un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de las acciones de Wilson Sons Ultratug Participações S.A. (WSUT) y su afiliada Atlantic Offshore Services S.A., en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente US$500 millones, incluyendo la asunción de deuda existente.
La flota de la compañía adquirida está compuesta por 22 Buques de Suministro a Plataformas (PSVs), lo que permitirá que, una vez concretada la operación, Tidewater pase a controlar 213 Buques de Suministro Offshore (OSVs), alcanzando un total global de 231 naves, entre las que se incluyen botes de tripulación, remolcadores y buques de mantenimiento.
Según explicó Quintin Kneen, presidente y CEO de la compañía, “el acuerdo para adquirir WSUT marca otro hito importante en la evolución continua de Tidewater”, destacando además que “el mercado brasileño de buques offshore es uno de los más grandes y atractivos del mundo y la incorporación de WSUT a nuestra flota mejorará nuestra presencia en el país”.
Actualmente, 21 de los 22 buques de WSUT se encuentran operativos en Brasil, lo que permitirá su incorporación inmediata a las operaciones del grupo. La transacción también ampliará la presencia de Tidewater en ese país desde seis hasta 28 embarcaciones, otorgándole la escala operativa necesaria para atender el crecimiento del sector energético offshore.
Asimismo, 19 de los PSVs de WSUT han sido construidos en Brasil, condición que otorga prioridad operativa en el mercado local. En ese sentido, Kneen subrayó que “WSUT presenta una oportunidad única para ingresar a Brasil a gran escala, con una flota que es casi 90% de construcción brasileña”, lo que permitirá a la compañía participar de manera más competitiva en licitaciones locales y aprovechar las ventajas del Registro Especial Brasileño (REB).
En términos financieros, la compañía prevé que, de concretarse el cierre hacia fines del segundo trimestre de 2026, el negocio de WSUT genere aproximadamente US$220 millones en ingresos durante los primeros doce meses, con un margen bruto cercano al 58%.
Bajo los términos del acuerdo, Tidewater financiará la adquisición con recursos disponibles de caja y prevé además refinanciar la deuda existente de WSUT, estimada en US$261 millones al 30 de septiembre de 2025, otorgada por Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social y Banco do Brasil.
La operación fue aprobada por unanimidad por el directorio de Tidewater y se espera que se cierre hacia finales del segundo trimestre de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluida la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE).
Por MundoMaritimo
Ocean Wilsons vende su participación en el operador portuario y logístico de Brasil Wilson Sons, a filial de MSC
MSC logra el control del 68,39% del capital social del operador portuario y logístico de Brasil, Wilson Sons
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.