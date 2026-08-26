Un estudio de evaluación realizado sobre un tanquero Suezmax de 274 metros de eslora y con un diámetro de eje de 670 mm analizó en profundidad la inversión de capital (Capex) y las características de diseño del sistema T-BOSS de Thordon Bearings frente a una línea de ejes convencional equipada con bocina lubricada con aceite.
El análisis consideró las distintas disciplinas involucradas en la construcción del buque, entre ellas sistemas de sellado, tuberías, trabajos estructurales, línea de ejes, habilitación, pintura, instalaciones eléctricas, pruebas y aspectos regulatorios. De acuerdo con los resultados del estudio, el sistema T-BOSS permitiría reducir los costos de mano de obra e instalación.
Uno de los elementos analizados es la longitud del eje de la hélice. El diseño sterntubeless del T-BOSS permitiría acortarlo y generar hasta 660 m³ de espacio adicional para carga en el buque considerado en el estudio. Esta configuración también ofrece alternativas para la distribución de los espacios durante las primeras etapas del diseño de un nuevo buque.
El espacio adicional podría destinarse a carga o permitir una modificación en la ubicación del motor principal para facilitar la instalación de un generador de eje. El estudio señala que esta última alternativa podría contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ampliar las posibilidades de acceder a créditos de carbono.
Ahorros operacionales
El T-BOSS utiliza una configuración lubricada con agua de mar, por lo que elimina la necesidad de aceite lubricante para la bocina. Para el buque analizado, el estudio estima un ahorro inicial de aproximadamente US$33.000 asociado a la compra de este aceite y una reducción de los costos operacionales de unos US$11.500 anuales.
El sistema también emplea cojinetes de polímero, que presentan menor fricción que los cojinetes metálicos lubricados con aceite. Según las estimaciones del estudio, esta característica reduciría la resistencia de la línea de ejes y permitiría un ahorro anual de combustible cercano a US$5.100.
La configuración sin lubricación con aceite también elimina el riesgo de contaminación asociado a este producto y evita la necesidad de utilizar lubricantes ambientalmente aceptables (EAL), lo que, según el estudio, puede reducir determinados costos vinculados al cumplimiento de las exigencias ambientales de la OMI.
Mantenimiento sin retirar la hélice
Otro aspecto evaluado corresponde al mantenimiento. El sistema T-BOSS incorpora una cámara de inspección seca que permite revisar y sustituir los cojinetes COMPAC sin retirar el eje de la hélice ni desmontar la hélice.
El procedimiento puede realizarse con el buque a flote, evitando que estas intervenciones requieran necesariamente una entrada a dique seco. El estudio vincula esta característica con una reducción de los tiempos de indisponibilidad y de los costos de mantenimiento durante la vida útil del buque.
El sistema T-BOSS® fue desarrollado conjuntamente por Thordon Bearings, Wärtsilä Shaft Line Solutions, CSSC - Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI), la sociedad de clasificación ABS y la National Technical University of Athens (NTUA).
El estudio se basó en una investigación realizada por Hydrus Engineering, de Grecia, complementada con información de JBL Tech Service, ABS y Thordon Bearings.
Por MundoMaritimo
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