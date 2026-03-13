Thordon Bearings y la Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME) anunciaron la creación de la Thordon Bearings Graduate Scholarship, una beca anual dirigida a estudiantes de posgrado que desarrollen iniciativas orientadas a reducir la huella ambiental de la industria marítima.
El programa es posible gracias a una contribución realizada por el fundador de Thordon, George A. “Sandy” Thomson, y busca incentivar propuestas vinculadas al diseño de buques más eficientes desde el punto de vista ambiental. La beca está orientada a proyectos que aborden innovaciones tanto en áreas sobre como bajo la línea de flotación y que aporten beneficios relacionados con la reducción del ruido o la mejora de la calidad del aire y del agua.
Las postulaciones serán evaluadas considerando el nivel de innovación de la propuesta, la solidez técnica del enfoque de ingeniería, el potencial de mejora ambiental y la viabilidad práctica y comercial de la iniciativa.
Según Thomson, “la industria marítima necesita ideas audaces y jóvenes ingenieros decididos”. En ese sentido, añadió que “SNAME ha sido durante mucho tiempo el hogar del debate técnico riguroso, y apoyar a estudiantes apasionados por reducir la contaminación es una de las formas más impactantes en que podemos contribuir al futuro de la arquitectura naval”.
Thomson ha estado vinculado durante más de cinco décadas al desarrollo de tecnologías orientadas a reducir el impacto ambiental en el sector marítimo. A finales de la década de 1970 impulsó el desarrollo de rodamientos para ejes de hélice lubricados con agua de mar, una tecnología que ha evitado la descarga de grandes volúmenes de lubricantes y grasas en océanos, mares y ríos.
Estos sistemas han sido adoptados en flotas comerciales, vías navegables interiores y en más de 50 armadas y guardias costeras a nivel mundial.
El fundador de Thordon también destacó el rol de SNAME en la formación y el intercambio técnico dentro de la ingeniería naval. “La Sociedad es clave por su papel como foro para el debate abierto y colegiado y como guardiana de las mejores prácticas”, señaló.
La iniciativa se alinea con la estrategia de Thordon Bearings de promover tecnologías que eliminen el uso de grasa y lubricante en sistemas de rodamientos y sellos. Actualmente, estas soluciones se utilizan en buques, centrales hidroeléctricas e instalaciones industriales en distintos países.
Las postulaciones para el año académico 2026-2027 ya se encuentran cerradas, y el primer beneficiario de la Thordon Bearings Graduate Scholarship será anunciado más adelante durante el año.
