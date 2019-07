El acuerdo mediante el cual HMM se hizo parte como miembro de pleno derecho de THE Alliance, que se hará efectivo a partir del 1 de abril de 2020, marca la rehabilitación completa de la naviera surcoreana como operador de la ruta Este-Oeste. Cabe consignar que, en la misma fecha, y luego de tres años, HMM culminará su asociación con la alianza 2M al expirar su acuerdo de cooperación, destaca el informe semanal de Alphaliner la que MundoMarítimo accede en forma exclusiva.

La negativa de 2M a otorgarle a HMM un estatus de membresía fue un factor clave en la decisión de la naviera de buscar nuevos socios.

La adición de los buques de HMM a la red de THE Alliance fortalecerá las ofertas de servicios proporcionado por la alianza constituida, a partir del próximo año por cuatro navieras: Hapag-Lloyd, ONE, Yang Ming y la propia HMM y que operará en virtud de un renovado acuerdo de diez años que se extenderá hasta 2030.

Aunque los miembros de THE Alliance aún no han revelado sus nuevos planes en red para para el próximo año, se espera que la participación de HMM agregue unos 34 buque con una capacidad total de 519.000 TEUs en 2020, según los planes de implementación que HMM había anunciado con anterioridad. Se espera que los buques de la naviera surcoreana se desplieguen de la siguiente forma:

12 buques de nueva construcción de 23.000 TEUs en la ruta Asia

Norte de Europa desde el segundo trimestre de 2020.

10 buques de 13.000 TEUs en la ruta Asia - Med o Asia

USEC, incluyendo tres buques con contrato charter pertenecientes a 2M.

6 buques de 10.000 TEUs en la ruta Asia

Pacífico Suroeste (USWC) todos actualmente con contrato charter pertenecientes a 2M.

8 buques de 8.600 TEUs que en la ruta Noroeste de Asia - (USWC).

Otras adiciones

Además, se espera que otros ocho buques de nueva construcción de HMM de 15.000 TEUs sean desplegados en la ruta Asia - USEC a partir del segundo trimestre de 2021.

También se aguarda que HMM coopere con los socios de THE Alliance en la ruta Lejano Oriente – Medio Oriente, aunque se espera que su participación en ella sea rebajada de la escala de 13.000 TEUs a portacontenedores de entre 5.000 y 6.000 TEUs.

Al margen de los 20 buques de nueva construcción que HMM recibirá entre 2020 y 2021, su flota se complementará en abril del próximo año con la entrega de nueve buques de entre 10.000 y 13.000 TEUs, buques actualmente sub-arrendados a Maersk y MSC.

Estas operaciones charter estaban entre las condiciones establecidas por el acuerdo 2M-HMM que se firmó en marzo de 2017. Esto resultó en la retirada del tonelaje HMM en la ruta Lejano Oriente - Norte Europa, Lejano Oriente - Med y Lejano Oriente - USEC.

El nuevo acuerdo con THE Alliance permitirá a los portacontenedores de HMM regresar a la ruta Lejano Oriente - Med y Lejano Oriente - USEC. Al mismo tiempo, la naviera surcoreana también podrá reemplazar gradualmente los buques Panamax clásicos de 5.000 TEUS que comenzaron a operar en la ruta del Lejano Oriente - Norte de Europa en 2018, con buques Megamax de 23.000 TEUs a partir de abril del próximo año.

Fondo de contingencia

La entrada de HMM en THE Alliance fue respaldada por el Banco de Desarrollo de Corea (KDB), Korea Ocean Business Corporation (KOBC) y el Ministerio de Océanos y Pesca de Corea del Sur.

Ho-seon Hwang, presidente de KOBC; Dong Gull, presidente y CEO de KDB; Seong-hyeok, miniistro de Océanos y Pesca; y Jae-hoon Bae, presidente y CEO de HMM, estuvieron presentes en la firma del nuevo acuerdo con THE Alliance que tuvo lugar en Taipei el pasado 19 de junio.

Se cree que la gran delegación surcoreana ha proporcionado compromisos para garantizar que no se repetirá la debacle de Hanjin de 2016, la más grande ocurrida en la industria del transporte marítimo contenerizado y que impidió que HMM se uniera a THE Alliance en 2017.

Los miembros de THE Alliance habían establecido un 'Fondo de contingencia' en julio de 2017 para hacer frente a cualquier evento de insolvencia. El fondo de US$50 millones se basó inicialmente en un aporte de US$10 millones por cada uno de los cinco miembros originales, pero fue modificado en 2018, tras la fusión de los negocios de contenedores de las navieras japonesas “K” Line, MOL y NYK y que dio origen a ONE.

Las contribuciones por integrante revisadas son las siguientes: US$23,7 millones, ONE; US$15,9 millones, Hapag-Lloyd y US$10,4 millones, Yang Ming. Se espera que HMM contribuya al “Fondo de contingencia”, pero los detalles de este aporte no han sido revelados por los miembros de THE Alliance.

Por MundoMarítimo