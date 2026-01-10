Terminal Puerto Coquimbo (TPC) dio inicio oficial a la temporada alta de exportación frutícola con el primer embarque de fruta fresca del año, realizado a bordo del buque de carga refrigerada “Koru” de Cool Carriers.

La operación consideró el embarque de 2.200 pallets de uva de mesa, equivalentes a aproximadamente 1.640 toneladas, transportadas en las bodegas refrigeradas de la nave. El cargamento tiene como destino final el puerto de Los Ángeles, California (Estados Unidos), uno de los principales mercados de consumo para la fruta chilena.

El buque “Koru”, especializado en el transporte de carga refrigerada, cuenta con equipamiento para el manejo de contenedores refrigerados, lo que permite asegurar la cadena de frío y las condiciones óptimas de conservación de la fruta durante todo el trayecto marítimo.

Este primer embarque marca el inicio de un período clave para la operación portuaria, caracterizado por un aumento sostenido en el movimiento de carga frutícola, coordinación logística y altos estándares operacionales. Al respecto, Macarena Lemus, subgerente comercial de TPC, señaló: “Nuestro foco está puesto en acompañar a los exportadores con un servicio confiable, eficiente y de alto estándar, que les permita competir en los mercados internacionales y fortalecer la cadena logística del centro-norte del país”.

Por su parte, Ernesto Piwonka, gerente general de la Empresa Portuaria Coquimbo, recalcó que: “El inicio de la temporada hortofrutícola en el puerto de Coquimbo nos encuentra trabajando de manera anticipada y coordinada con los distintos actores públicos y privados, a través del Plan Verano 2025–2026. Este plan surge desde el Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos y tiene como foco principal prevenir riesgos operativos relevantes, como los errores documentales y la congestión en los accesos al terminal, resguardando así la continuidad y eficiencia de las exportaciones frutícolas”.

Añadió que “si bien su implementación ha presentado desafíos asociados a la coordinación interinstitucional, nuestro objetivo es continuar este trabajo durante 2026, con el propósito de consolidar estas medidas y asegurar una operación portuaria controlada, eficiente y alineada con las necesidades del sector exportador”.

Finalmente, Pablo Bugueño, gerente general de Ultraport Sucursal Coquimbo señaló que: “La operación portuaria se sostiene en las personas. Por eso, esta temporada reforzamos la excelencia de los procesos y la seguridad como pilares de un servicio confiable y de alto estándar. Este trabajo es clave para asegurar la continuidad operativa y el cuidado de la carga de nuestros clientes, especialmente en una industria tan relevante para la región como la frutícola”.

Paulina Elgueta, secretaria regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la región de Coquimbo señaló que “el inicio de esta temporada alta de exportaciones en el Terminal Puerto Coquimbo es una señal sumamente positiva para nuestra economía regional. El embarque de más de 1.600 toneladas de uva de mesa hacia Estados Unidos no es solo un hito logístico, sino que representa el esfuerzo de miles de trabajadores de nuestra zona. Como Ministerio de Economía, valoramos el rol estratégico de TPC para fortalecer la competitividad de nuestros productores y dinamizar el crecimiento y el empleo en la Región de Coquimbo”.

Por MundoMaritimo