Terminal Puerto Arica (TPA), empresa del Grupo Ultramar, fue seleccionada para recibir una distinción especial en el marco de la campaña “Empresas Abiertas: Confianza para Crecer” iniciativa de SOFOFA en Chile, reconocimiento que destaca a organizaciones que promueven la apertura, la transparencia y la vinculación activa con la comunidad.

En esta edición, TPA fue reconocido en la categoría Puente Educativo, en mérito a su compromiso y participación en una iniciativa que durante 2025 logró la adhesión de 85 empresas a nivel nacional y la participación de más de 72.000 ciudadanos, consolidándose como una de las principales plataformas de vinculación entre el mundo productivo y la sociedad.

En particular, TPA se encuentra entre las empresas que decidieron abrir sus puertas a jóvenes y estudiantes de la educación técnico-profesional, permitiendo el conocimiento directo de sus procesos, oficios y estándares operacionales, y fortaleciendo así el vínculo entre educación y empresa como eje clave para el desarrollo sostenible.

Al respecto, Daniel Romero, subgerente de Personas y Sostenibilidad de Terminal Puerto Arica, señaló que: “Recibir esta distinción en el marco de la campaña Empresas Abiertas: Confianza para Crecer es un motivo de profundo orgullo para Terminal Puerto Arica. Como empresa del Grupo Ultramar, creemos firmemente que abrir nuestras puertas a jóvenes y estudiantes técnico-profesionales es una forma concreta de contribuir al desarrollo de las personas y de la región, fortaleciendo el vínculo entre educación y mundo laboral. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con una sostenibilidad que pone a las personas en el centro y que impulsa oportunidades reales para las nuevas generaciones”.

Durante el año 2025, TPA recibió a más de 2.000 visitantes provenientes de universidades, centros educativos, establecimientos escolares, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil, como parte de sus objetivos de sostenibilidad y vinculación con el entorno.

Estas visitas incluyeron instancias dirigidas a estudiantes de universidades internacionales de Perú y Bolivia, desarrolladas de manera constante por TPA en su rol de socio estratégico para la formación académica, la integración regional y el fortalecimiento del conocimiento en logística y comercio exterior. Asimismo, el terminal colaboró con iniciativas impulsadas por municipios e instituciones educativas, con fines formativos y académicos.

El objetivo de abrir el puerto a la comunidad es acercar la actividad portuaria a las personas, permitiendo conocer en terreno los procesos logísticos y operacionales, así como poner en valor al puerto como un activo estratégico y parte del patrimonio productivo regional, contribuyendo al desarrollo social, educativo y cultural de la ciudad de Arica.

Este reconocimiento se alinea con la estrategia de sostenibilidad de TPA, que promueve una gestión responsable, cercana al territorio y orientada a generar valor social, especialmente a través del fortalecimiento de capacidades, la formación de talento local y la construcción de relaciones de confianza con la comunidad.