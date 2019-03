“Crecer y Desarrollarse” es la consigna que Terminal Puerto Arica (TPA) ha impulsado, fomentado el trabajo para todas y todos. De la fuerte alianza con la Fundación Impulso nació la necesidad de capacitar a colaboradores del terminal para que puedan relacionarse de manera efectiva con trabajadores con distintas discapacidades.

El taller “Cómo Relacionarse con Trabajadores con discapacidad auditiva”, impartido por la fundación, se enfoca en brindar herramientas para una comunicación más fluida, la cual es vital a la hora de ejercer las funciones correspondientes a los cargos ya establecidos.

Un total de 12 colaboradores, pertenecientes a las áreas de DO, Excelencia y Romana fue beneficiado con esta capacitación.

“Hemos sido una empresa pionera en temas de inclusión laboral, nuestro objetivo siempre ha sido ir más allá y en eso no nos detendremos. Sabemos que a la hora de trabajar no existen las limitantes no existen barreras al momento de seleccionar a un candidato y estamos plenamente conscientes que con estos nuevos ingresos aprendemos y crecemos nosotros como organización”, comentó Francisco Godoy Zamorano, gerente de Personas y Desarrollo Sostenible.

El terminal se ha caracterizado por ser uno de los puertos chilenos con equidad de género y sin brecha salarial en los cargos. TPA seguirá capacitando a sus colaboradores en materias de inclusión laboral, generando un espacio de desarrollo para la comunidad también.