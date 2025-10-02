Terminal Puerto Arica (TPA) conmemoró su aniversario número 21 con una emotiva ceremonia que reunió a todos los colaboradores del puerto. La actividad estuvo marcada por el tradicional canto del cumpleaños feliz, símbolo de los 21 años de historia y compromiso que TPA ha forjado con la región y la macrozona andina.
Dirigiéndose hacia sus colaboradores, el gerente general de TPA, Camilo Jobet, entregó unas palabras de reconocimiento y agradecimiento a todo el equipo por el trabajo realizado en estas más de dos décadas de operación. Recordó que TPA está viviendo el último tercio de una concesión iniciada en 2004, que ha sido un camino de grandes logros y aprendizajes. Destacó que el terminal, que partió como un consorcio diverso, hoy tiene una identidad propia, clave para el desarrollo de Arica, la región y la macrozona andina.
Entre los avances, destacó la renovación de grúas, mantenimientos mayores de equipos e infraestructura, mejoras en sitios de atraque, renovación del centro de monitoreo y equipos de operación.
Finalmente, anunció el nuevo servicio ‘Alpaca’, que conectará directamente con Asia reduciendo costos y tiempos de tránsito, lo que potenciará la competitividad, el empleo y el desarrollo económico de la región y de los tres países usuarios del puerto. Cerró invitando a celebrar el aniversario con optimismo y compromiso con los desafíos que vienen.
Asimismo, el gerente general de Empresa Portuaria Arica (EPA), Jorge Cáceres, destacó la importancia de la colaboración entre ambas instituciones para seguir fortaleciendo el desarrollo logístico y comercial de la región: “El trabajo que han hecho durante estos 21 años ha sido muy eficiente y gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes. Hoy TPA lidera el norte grande y el sur del Perú toda la zona. Tenemos grandes proyecciones, hemos crecido de un millón de toneladas a más de 3 millones de toneladas en promedio”.
Por su parte, el gerente de Ultramar Agencia Marítima Arica, Daniel Navarro se sumó a los saludos: “Desde Ultramar felicito a cada uno de ustedes por ser parte de esta apasionante industria. Los invito a seguir trabajando con alegría y, sobre todo, con seguridad, para que siempre lleguen bien a sus hogares. Muchas gracias por esta oportunidad y un cordial saludo para todos”.
En tanto, el gerente general de Ultraport, Gerald Kong, resaltó el compromiso de las y los trabajadores de TPA: “Destaco a cada una y cada uno de ustedes, quienes día a día se levantan temprano y entregan su compromiso, porque son ustedes quienes dan vida a TPA. El esfuerzo y la dedicación de cada persona es lo que realmente hace la diferencia. También quiero reconocer el trabajo conjunto con Ultraport, que nos permite seguir fortaleciendo nuestro camino y consolidar al Puerto de Arica como el mejor lugar para trabajar”.
Por último, el Gobernador Marítimo, Capitán de Navío Hugo Edmunds Concha se dirigió a TPA dándole felicidades, reconociendo su labor en la región y destacando las buenas relaciones que se ejercen entre ambas instituciones.
La conmemoración de este nuevo aniversario reafirma la misión de TPA de seguir construyendo futuro desde Arica, con foco en la excelencia operacional, la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo de su gente, señaló el terminal en un comunicado.
