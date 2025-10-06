El mercado marítimo global continúa marcado por disrupciones estructurales, entre ellas la prohibición de la Unión Europea a las importaciones de crudo ruso y las desviaciones de tránsito ante la inseguridad en el Mar Rojo y el Canal de Suez, lo que ha extendido las distancias de itinerarios y reducido la disponibilidad de buques.
Vessels Value insiste en que estos factores sostienen las actuales tarifas de flete, aunque la presencia de una amplia flota en la sombra que transporta crudo y productos sancionados desde Rusia, Irán y Venezuela introduce un elemento de incertidumbre. La mayoría de estos cargamentos se dirige hacia China e India, desplazando la demanda de capacidad convencional. Un eventual endurecimiento en la aplicación de sanciones podría impulsar las ganancias de buques no sancionados y mejorar las expectativas de tarifas.
Tanqueros
El transporte de crudo y productos refinados se beneficia de mayores distancias de viaje, derivadas de las sanciones a Rusia y las desviaciones en el Mar Rojo, que han incrementado la demanda medida en toneladas-milla. Sin embargo, el sector enfrenta perspectivas de menor crecimiento por la eficiencia energética, la electrificación y cambios estructurales en la demanda de combustibles.
El crecimiento de la flota también representa un desafío: el libro de órdenes equivale al 16% de la flota actual, y las entregas previstas, junto a un bajo nivel de desguace, podrían presionar las tasas de utilización a partir de 2025. Aunque la contratación de nuevos tanqueros ha caído un 55% interanual, la actividad en portacontenedores mantiene elevada la ocupación de los astilleros y los precios de construcción. China sigue siendo el principal sostén de la demanda, complementada por India y otras economías asiáticas.
Graneleros
El mercado granelero mantiene un equilibrio favorable, gracias a un crecimiento limitado de la flota frente a una demanda estable. Aunque se prevé una caída en los volúmenes de mineral de hierro y carbón, el aumento de rutas de mayor distancia, como la conexión entre Guinea y China tras la apertura de la mina de Simandou, así como las desviaciones en el Mar Rojo, apuntalan la demanda en toneladas-milla.
La desaceleración del sector inmobiliario chino continúa afectando el consumo de acero, con una reducción en la producción y las importaciones de mineral de hierro. En paralelo, la transición energética impulsa el comercio de minerales como la bauxita, mientras reduce el volumen de carbón térmico transportado por mar, dado el crecimiento de las energías renovables y la autosuficiencia en China e India.
Gas
La oferta de gas licuado se ve fortalecida por el crecimiento de la producción en Estados Unidos, que aumentó un 4,5% en 2024, y de las exportaciones, que crecieron 10,9%. En paralelo, los embarques desde Oriente Medio subieron 6,5%, con proyectos de expansión previstos hasta 2028.
El crecimiento de la flota, sin embargo, avanza a un ritmo mayor que la demanda. Los VLGC/VLAC registraron un aumento neto de 10,9% en 2024, con un promedio de expansión anual de 7,4% proyectado hacia adelante. Para buques medianos, la tasa fue de 10,1% en 2024, con una previsión de 11,4% anual hasta 2028.
Las ganancias de los VLGC se ubicaron en US$43.300/día en 2024 y se espera que alcancen US$51.400/día en 2025, con perspectivas positivas hasta 2026 gracias al aumento de volúmenes desde Estados Unidos y Medio Oriente. A partir de 2027, la aceleración de nuevas entregas podría afectar el equilibrio del mercado.
China mantiene un papel central en la demanda de GLP, pese a la debilidad reciente de sus importaciones en 2025. La expansión planificada de plantas de deshidrogenación de propano (PDH) debería sostener el consumo a futuro. No obstante, el comercio de petroquímicos enfrenta dificultades por exceso de capacidad y tensiones comerciales, lo que ha reducido significativamente los embarques de etileno desde Estados Unidos hacia Asia, aunque el comercio intra-asiático ofrece cierto soporte.
Por MundoMaritimo
Mercado tanquero cierra 2024 en medio de tensiones geopolíticas y cambios estructurales
Mercado tanquero: Tras un inicio de año más débil de lo previsto, los VLCCs muestran leve recuperación
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.