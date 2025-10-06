El mercado marítimo global continúa marcado por disrupciones estructurales, entre ellas la prohibición de la Unión Europea a las importaciones de crudo ruso y las desviaciones de tránsito ante la inseguridad en el Mar Rojo y el Canal de Suez, lo que ha extendido las distancias de itinerarios y reducido la disponibilidad de buques.

Vessels Value insiste en que estos factores sostienen las actuales tarifas de flete, aunque la presencia de una amplia flota en la sombra que transporta crudo y productos sancionados desde Rusia, Irán y Venezuela introduce un elemento de incertidumbre. La mayoría de estos cargamentos se dirige hacia China e India, desplazando la demanda de capacidad convencional. Un eventual endurecimiento en la aplicación de sanciones podría impulsar las ganancias de buques no sancionados y mejorar las expectativas de tarifas.

Tanqueros

El transporte de crudo y productos refinados se beneficia de mayores distancias de viaje, derivadas de las sanciones a Rusia y las desviaciones en el Mar Rojo, que han incrementado la demanda medida en toneladas-milla. Sin embargo, el sector enfrenta perspectivas de menor crecimiento por la eficiencia energética, la electrificación y cambios estructurales en la demanda de combustibles.

El crecimiento de la flota también representa un desafío: el libro de órdenes equivale al 16% de la flota actual, y las entregas previstas, junto a un bajo nivel de desguace, podrían presionar las tasas de utilización a partir de 2025. Aunque la contratación de nuevos tanqueros ha caído un 55% interanual, la actividad en portacontenedores mantiene elevada la ocupación de los astilleros y los precios de construcción. China sigue siendo el principal sostén de la demanda, complementada por India y otras economías asiáticas.

Graneleros

El mercado granelero mantiene un equilibrio favorable, gracias a un crecimiento limitado de la flota frente a una demanda estable. Aunque se prevé una caída en los volúmenes de mineral de hierro y carbón, el aumento de rutas de mayor distancia, como la conexión entre Guinea y China tras la apertura de la mina de Simandou, así como las desviaciones en el Mar Rojo, apuntalan la demanda en toneladas-milla.

La desaceleración del sector inmobiliario chino continúa afectando el consumo de acero, con una reducción en la producción y las importaciones de mineral de hierro. En paralelo, la transición energética impulsa el comercio de minerales como la bauxita, mientras reduce el volumen de carbón térmico transportado por mar, dado el crecimiento de las energías renovables y la autosuficiencia en China e India.

Gas

La oferta de gas licuado se ve fortalecida por el crecimiento de la producción en Estados Unidos, que aumentó un 4,5% en 2024, y de las exportaciones, que crecieron 10,9%. En paralelo, los embarques desde Oriente Medio subieron 6,5%, con proyectos de expansión previstos hasta 2028.

El crecimiento de la flota, sin embargo, avanza a un ritmo mayor que la demanda. Los VLGC/VLAC registraron un aumento neto de 10,9% en 2024, con un promedio de expansión anual de 7,4% proyectado hacia adelante. Para buques medianos, la tasa fue de 10,1% en 2024, con una previsión de 11,4% anual hasta 2028.

Las ganancias de los VLGC se ubicaron en US$43.300/día en 2024 y se espera que alcancen US$51.400/día en 2025, con perspectivas positivas hasta 2026 gracias al aumento de volúmenes desde Estados Unidos y Medio Oriente. A partir de 2027, la aceleración de nuevas entregas podría afectar el equilibrio del mercado.

China mantiene un papel central en la demanda de GLP, pese a la debilidad reciente de sus importaciones en 2025. La expansión planificada de plantas de deshidrogenación de propano (PDH) debería sostener el consumo a futuro. No obstante, el comercio de petroquímicos enfrenta dificultades por exceso de capacidad y tensiones comerciales, lo que ha reducido significativamente los embarques de etileno desde Estados Unidos hacia Asia, aunque el comercio intra-asiático ofrece cierto soporte.

Por MundoMaritimo