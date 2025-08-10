La industria portuaria global se encuentra en una encrucijada histórica. Así lo señala la tercera edición del Port Reform Toolkit del Banco Mundial, que identifica un conjunto de tendencias establecidas y emergentes que modificarán de forma profunda la manera en que los puertos operan, planifican e interactúan con su entorno económico y social.

Dentro de las tendencias consolidadas, desde un punto de vista macroeconómico, la demanda de transporte marítimo está directamente ligada al desempeño de la economía global, el comercio internacional y la población. “Con los buques transportando el 70% de todos los bienes comerciados por valor y el 80% por volumen, los puertos están inevitablemente expuestos a los vaivenes de la economía mundial”, indica el documento, recordando que eventos como la pandemia de COVID-19 o las tensiones geopolíticas recientes han puesto en evidencia esta dependencia estructural.

En el plano naviero, los cambios tecnológicos y regulatorios están marcando la agenda. El diseño de buques permite ahora unidades más grandes y eficientes, mientras que las normativas ambientales exigen una drástica reducción de emisiones. Esto obliga a los puertos a invertir en infraestructura para recibir embarcaciones de gran calado y en instalaciones de energía limpia. Estas adaptaciones no son solo técnicas: implican también la capacitación del personal para responder a nuevas exigencias operativas y regulatorias.

El rol de las autoridades portuarias también se transforma. De funciones tradicionales como la gestión de terrenos e infraestructura, regulación u operación directa, han pasado a desempeñar papeles de facilitadores económicos e incluso emprendedores, asumiendo responsabilidades en sostenibilidad ambiental, digitalización y vinculación comunitaria.

Otra tendencia relevante es la privatización y la capitalización de los puertos. Desde los años noventa, la participación privada en su gestión ha aumentado, a través de modelos de asociación público-privada y nuevas formas de gobernanza. Además, actores como fondos de pensiones, bancos de inversión y empresas navieras han incrementado su presencia, buscando integración vertical y mayores márgenes de rentabilidad.

Tendencias emergentes

A los desarrollos anteriores se suman tendencias emergentes que redefinen las disrupciones y la capacidad de resiliencia portuaria. La pandemia, la guerra en Ucrania, los ataques en el Mar Rojo o la sequía en el Canal de Panamá han puesto de relieve la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la necesidad de que los puertos fortalezcan su capacidad de respuesta ante crisis.

El cambio climático es otro desafío creciente. Según el Banco Mundial, el riesgo anual para el comercio global asociado a disrupciones portuarias por eventos climáticos extremos asciende a 81.000 millones de dólares, con un impacto económico estimado de 122.000 millones. Frente a este escenario, la integración de medidas de adaptación climática en la planificación estratégica se vuelve ineludible.

La responsabilidad corporativa y la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ganan peso en la gestión portuaria. Esto abarca desde mejorar la calidad del aire y el agua hasta garantizar procesos de toma de decisiones transparentes y una relación inclusiva con las comunidades locales.

En el terreno tecnológico, la digitalización ofrece oportunidades para ganar eficiencia y seguridad, pero también introduce riesgos como la ciberseguridad. El ataque de ransomware NotPetya en 2017, que paralizó operaciones en 76 puertos y causó pérdidas de 300 millones de dólares a Maersk, es un recordatorio contundente de esta amenaza.

Proyecciones

De cara al futuro, el informe concluye que los puertos deben encontrar un equilibrio entre eficiencia y resiliencia, necesidades económicas y sostenibilidad ambiental, roles tradicionales y demandas sociales, procesos manuales y automatización avanzada. Para ello, el Banco Mundial recomienda adoptar herramientas como el monitoreo constante de indicadores, la elaboración de pronósticos y la planificación de escenarios, que permitan anticipar y mitigar impactos adversos.

“El sector portuario está llamado a ser más que un eslabón logístico: debe convertirse en un actor clave de la descarbonización del transporte marítimo, un nodo digital intermodal y un agente activo en la transición energética y la cohesión social”, concluye el informe.

Por MundoMaritimo