TecPlata recientemente anunció la recalada de un buque porta contendores de forma quincenal durante tres años. Se acuerdo a Dynamar, la recalada, que iniciaría el 2 de abril, será parte del servicio conjunto de Atlantico Sul del operador Login Logística y CMA CGM Mercosul Line y que espera generar un mínimo de 100 movimientos por navegación durante los próximos tres años. El servicio contempla recaladas en los puertos de: Buenos Aires, Montevideo alternando con La Plata, Río Grande, Itajai, Santos, Suape, Pecem, Salvador, Santos, Itajai y de regreso a Buenos Aires.

Sin embargo, a un artículo publicado en El Cronista, en el anuncio no se mencionó que con 30 días de anticipación, la naviera puede cancelar el acuerdo y se agrega que resulta extraño que el buque además de recalar en TecPlata lo haga en su vecina TRP, la principal terminal del Puerto de Buenos Aires.

De acuerdo a El Cronista, “no hay dudas de que TecPlata volverá a perder dinero” y que “el problema es saber hasta dónde se puede sostener una operación deficitaria por el solo hecho de decir que están operando”.

Según la publicación la terminal necesita como mínimo 800 contenedores al mes para mantener el equilibrio y no perder dinero. En este caso, por tratarse de una tarifa Mercosur que lleva el 40% de descuento respecto a las internacionales, precisaría más de 1.200. Sin embargo, el buque de LogIn en su primera ruta solo operará 10 contenedores que corresponden a los pertenecientes al polo petroquímico que antes recorrían 40 kilómetros de Berisso al puerto de Buenos Aires en camión y que ahora lo harán en buque a un precio muchísimo más elevado.

A la hora de intentar calcular la pérdida, se estima que- apunta el reporte- los trabajadores de la estiba serán tercerizados y pueden cesar funciones cuando se decida abandonar esta aventura. No así el personal que operará las grúas que están afiliados a Fempira y, como corresponde, deben ser tomados en relación de dependencia. Tampoco se podrá eludir la contratación de trabajadores bajo la jurisdicción del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), por lo cual el costo fijo a partir de allí será notable en relación al escaso movimiento de carga. Sin embargo, quizá el déficit no sea absorbido solo por TecPlata, ya que el holding filipino ICTSI, propietario de la terminal, también es dueño del puerto brasileño de Suape, hasta donde arribará un buque de LogIn tras dejar Argentina.

En cuanto a si el armador recibirá algún beneficio especial en Suape por el favor de una operación deficitaria en TecPlata en la que podría perder US$20.000 por recalada, el artículo indica que desde alguna parte se cubrirá el déficit de LogIn por concepto de remolque, practicaje, desvío y tarifas portuarias en una escala que por otra parte ya tiene cubierta con la recalada en TRP.

De acuerdo a El Cronista, responsables del área de comunicación de la terminal señalaron a Transport & Cargo que "la operación es rentable y constituye un primer paso muy relevante para que la terminal comience a operar y que un futuro muy cercano se sumen nuevos acuerdos que permitan llevar a pleno la capacidad operativa de TecPlata. Y que el buque recale en terminales de otros puertos (por TRP) es una práctica habitual de la industria".

La publicación advierte que si TecPlata no consigue seducir a alguna de las navieras importantes del mercado, “todo lo demás será una inútil acción de marketing con un altísimo costo” y que en el mercado naviero no existe aquello de empezar “de a poquito “porque no se justifican los altos costos operativos.

