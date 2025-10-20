Tras 17 semanas consecutivas de caída, el Drewry World Container Index (WCI) registró un ligero repunte de 2% en la semana al 16 de octubre, alcanzando los US$1.687/FEU. El alza, aunque modesta, marca la primera señal de estabilización en un mercado que continúa bajo fuerte presión por el debilitamiento de la demanda y el exceso de oferta en las principales rutas Este-Oeste.
De acuerdo con Drewry, las tarifas spot desde Shanghái hacia Los Ángeles subieron 1%, situándose en US$2.195/FEU, mientras que en la ruta Shanghái a Nueva York también aumentaron 1%, hasta US$3.236/FEU. Sin embargo, la consultora advierte que “este impulso probablemente será de corta duración”, ya que los incrementos de tarifas generales (GRIs) aplicados a mediados de octubre podrían diluirse rápidamente ante la sobrecapacidad y la estacionalidad.
En paralelo, Xeneta sitúa las tarifas promedio al 15 de octubre en US$1.653/FEU desde el Lejano Oriente a la Costa Oeste de EE. UU. y US$2.588/FEU hacia la Costa Este de EE. UU, confirmando un entorno tarifario todavía deprimido frente a los niveles previos a la crisis del Mar Rojo.
Para Peter Sand, analista jefe de Xeneta, los armadores podrían aprovechar la distracción de los propietarios de carga que ya planifican sus contratos para 2026, con el fin de “tratar de impulsar el mercado a corto plazo, aunque sea de manera limitada”. Según el experto, la introducción de tarifas portuarias en EE. UU. y las medidas espejo de China han añadido incertidumbre, “dando a las líneas navieras argumentos para justificar los GRIs de mitad de mes”.
Desde Freightos, su jefe de investigación, Judah Levine, añade que los fletes oceánicos “han caído a sus niveles más bajos desde antes de la crisis del Mar Rojo”. Las tarifas en la ruta Transpacífico cayeron otro 8% la semana antepasada, hasta US$1.400/FEU a la Costa Oeste y US$3.000/FEU a la Costa Este de EE.UU., presionadas por “los menores volúmenes de importación a EE. UU., actualmente en su nivel más bajo desde mediados de 2023, y el crecimiento de la oferta de capacidad”.
Nuevos GRIs y cancelaciones de itinerarios
Para contrarrestar la caída, las líneas navieras planean nuevos GRIs de hasta US$1.000/FEU en noviembre en los servicios Asia–Europa y Asia–Norteamérica, mientras recortan capacidad mediante cancelaciones de itinerarios (blank sailings). Drewry estima que la aplicación de esta herramienta ha aumentado significativamente: 90 itinerarios cancelados en octubre, frente a 58 en septiembre, lo que implica una reducción mensual de capacidad del 6% en las principales rutas Este–Oeste.
Entre las semanas 43 y 47 (del 20 de octubre al 23 de noviembre), se han retirado 51 salidas programadas (7% del total), concentradas en un 49% en el Transpacífico dirección este, 33% en Asia–Europa/Med y 18% en el Transatlántico dirección oeste. No obstante, el 93% de los zarpes semanales continuará según lo previsto, reflejando una estrategia de ajuste moderado más que un retraimiento drástico de capacidad.
A los factores de mercado se suman los nuevos gravámenes portuarios recíprocos entre EE. UU. y China y los episodios de conflictos laborales en puertos europeos, que complican la gestión operativa. Según Drewry, estas tensiones “han elevado los costos operativos en varios cientos de dólares por TEU”, aunque el impacto en la oferta efectiva sigue siendo limitado gracias a la reconfiguración de redes.
En este entorno, los consultores recomiendan a los propietarios actuar con previsión: asegurar espacio con antelación, diversificar rutas y mantener comunicación estrecha con los operadores, dado que la inestabilidad podría intensificarse hacia noviembre, con nuevos intentos de incrementos generales de tarifas y ajustes de capacidad en curso.
Por MundoMaritimo
