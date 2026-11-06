Las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores podrían registrar una caída promedio global de 30% durante 2027, mientras que las tarifas de contratos de largo plazo disminuirían 5%, según las proyecciones de Xeneta presentadas por su analista jefe, Peter Sand, durante la cumbre anual de la consultora en Múnich, Alemania, ante más de 700 representantes de grandes propietarios de carga y proveedores de servicios logísticos.
El informe “Ocean Outlook 2027” anticipa que la demanda mundial crecerá entre 2,5% y 4%, mientras que la flota aumentará 6,8%, dentro de un rango estimado de 5,4% a 8,3%. Las proyecciones tarifarias corresponden a promedios anuales de 2027 comparados con los niveles del tercer trimestre de 2026.
Pese a que los fundamentos del mercado apuntan hacia una moderación de los fletes, Sand advirtió que este escenario no está garantizado.
“Se esperaba que las tarifas disminuyeran en cada uno de los últimos tres años, antes de que acontecimientos de gran magnitud las impulsaran en la dirección contraria”, señaló, mencionando la crisis del Mar Rojo en 2024, los aranceles estadounidenses en 2025 y la crisis del Estrecho de Ormuz en 2026.
El ejecutivo destacó que las tarifas en la ruta Transpacífico hacia la Costa Oeste de Estados Unidos aumentaron 343% entre el 28 de febrero y el 31 de octubre de 2026, pese a que las condiciones iniciales apuntaban a un escenario más favorable para los propietarios de carga.
El papel decisivo del Mar Rojo
La recuperación de los servicios marítimos a través del Mar Rojo y el Canal de Suez constituye un factor central de las proyecciones de Xeneta.
En octubre de 2026, las líneas navieras asignaron 467.297 TEUs de capacidad semanal a esta ruta, equivalente al 50% del nivel anterior a la crisis, registrado en agosto de 2023, pero aproximadamente el doble de la capacidad ofrecida a fines de agosto de 2026.
El retorno de los servicios ha permitido liberar 599.000 TEUs de capacidad anteriormente absorbida por los desvíos alrededor del Cabo de Buena Esperanza.
A ello se suma la incorporación prevista de 2,9 millones de TEUs de nueva capacidad durante 2027, parcialmente compensada por el desguace de 500.000 TEUs. En comparación, la flota global de portacontenedores habría crecido 4,9% en 2026.
“El Mar Rojo es decisivo para el transporte marítimo de contenedores en 2027 porque presenta las dos caras de la moneda. Si se produce un retorno completo, las tarifas podrían desplomarse”, afirmó Sand.
Sin embargo, advirtió que un deterioro de la seguridad regional podría obligar a las líneas navieras a retomar los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza, generando desorganización operacional y nuevas presiones alcistas.
El analista también recordó que la confiabilidad de los itinerarios alcanzó apenas 27% a nivel global durante el tercer trimestre de 2026, mientras que en septiembre cayó a 4% en los servicios entre Lejano Oriente y Europa.
Menor dinamismo de la demanda
Xeneta prevé una desaceleración del crecimiento de la demanda, desde el 4,7% registrado durante los primeros ocho meses de 2026 hasta un rango de 2,5% a 4% en 2027.
La consultora atribuye parte del dinamismo de 2026 al adelantamiento de embarques para proteger las cadenas de suministro frente a las disrupciones en Ormuz y el encarecimiento de los combustibles.
Sand explicó que este crecimiento será difícil de sostener mientras los propietarios de carga reduzcan los inventarios acumulados y enfrenten un consumo más moderado de bienes transportados en contenedores. Por ello, Xeneta anticipa un comienzo de año más lento y una temporada alta menos intensa.
Riesgos para las cadenas logísticas
Finalmente, Sand alertó sobre posibles restricciones de tránsito en el Canal de Panamá debido a bajos niveles de agua, que podrían elevar los costos para asegurar el paso oportuno de los buques.
Con el Canal de Suez todavía expuesto a riesgos, advirtió que el sistema marítimo dispone de un margen limitado para absorber nuevas interrupciones, por lo que los propietarios de carga deberán mantener estrategias de resiliencia y flexibilidad presupuestaria durante 2027.
Por MundoMaritimo
Baja de las tarifas spot de contenedores refrigerados se produce más lentamente que la de las unidades estándar
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