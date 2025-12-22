El mercado del transporte marítimo de contenedores atraviesa una fase marcada por señales contrapuestas. Por un lado, las tarifas spot han registrado alzas consecutivas en las principales rutas Este-Oeste; por otro, los indicadores de demanda confirman una desaceleración estructural que limita la sostenibilidad de estos repuntes.
El Drewry World Container Index (WCI) de Drewry aumentó 12% semanal, hasta los US$2.182/FEU, acumulando su tercer aumento consecutivo. Según la consultora, este desarrollo responde principalmente a incrementos en las rutas Transpacífico y Asia–Europa. En el Transpacífico, las tarifas desde Shanghái a Nueva York repuntaron 19%, hasta US$3.293/FEU, mientras que hacia Los Ángeles subieron 18%, a US$2.474/FEU. Este rebote se produjo tras haber tocado, la semana previa, su segundo nivel más bajo desde enero de 2025.
El fortalecimiento de las tarifas se da en un contexto de gestión activa de la oferta. Drewry informó que se han anunciado 10 cancelaciones para esta semana semana en la ruta Transpacífico, lo que contribuye a contener la presión a la baja. En Asia–Europa, los fletes desde Shanghái a Génova aumentaron 10% (US$3.314/FEU) y a Róterdam 8% (US$2.539/FEU), consolidando tres semanas consecutivas de estabilidad o alzas. Drewry atribuye este comportamiento a un cambio en los patrones estacionales: “en los últimos tres años se ha registrado un crecimiento mensual de la demanda de dos dígitos en diciembre, estableciendo volúmenes sólidos de fin de año como la ‘nueva normalidad’”.
A ello se suma la anticipación de carga previa al Año Nuevo Lunar de febrero de 2026. “Como las líneas navieras ya están registrando reservas anticipadas, esperamos nuevos incrementos leves de tarifas la próxima semana”, señaló la consultora.
Pero ¿cuál es el sustento de las alzas?
Sin embargo, el soporte tarifario no proviene solo de la demanda, sino también de disrupciones operativas. Peter Sand, analista jefe de Xeneta, advirtió que en las rutas del Lejano Oriente a Europa los retrasos promedio en los zarpes alcanzaron 12,5 días a mediados de diciembre, el segundo nivel más alto en tres años. “Estos retrasos no se deben a cancelaciones de itinerarios (blank sailings), sino a congestión portuaria e ineficiencias operativas, lo que claramente genera efectos en cadena para las cadenas de suministro”, afirmó, subrayando los riesgos para los cargadores que buscan volver a esquemas just in time en 2026.
En la ruta Asia–Estados Unidos, la gestión de capacidad muestra contrastes relevantes. Sand destacó que la capacidad ofrecida hacia la Costa Oeste crecería 10,4% en enero respecto de diciembre, con una reducción de 48,5% en la capacidad cancelada. En cambio, hacia la Costa Este se han anunciado blank sailings 162.219 TEUs de capacidad en blanco para las próximas ocho semanas. “Esto responde a una demanda subyacente más fuerte en la Costa Este, mientras que la Costa Oeste es más sensible a las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China”, explicó.
Demanda claramente más débil
Pese a estos ajustes, el trasfondo de la demanda es claramente más débil. Judah Levine, director de Investigación de Freightos, señaló que “la caída de la demanda en el cuarto trimestre, junto con el crecimiento de la flota, está presionando los niveles tarifarios”, lo que hace poco probable que los incrementos generales de tarifas (GRIs) de mitad de mes se sostengan. A su juicio, un repunte más duradero solo sería factible más cerca del Año Nuevo Lunar. Añadió que parte de la demanda actual podría estar distorsionada por importadores estadounidenses que han pausado compras a la espera de definiciones judiciales sobre aranceles.
Los datos del Horizon Monthly de diciembre de MSI confirman esta pérdida de impulso. En octubre, los volúmenes globales crecieron apenas 2,3% interanual, uno de los registros más bajos de 2025. Las rutas principales lideraron la desaceleración: el Transpacífico este-oeste cayó 8,0% interanual, afectado por la debilidad de las exportaciones chinas a EE.UU., que retrocedieron 21,6% en noviembre. Asia–Europa también entró en terreno negativo en octubre, con una contracción de 2,9%, mientras que el Transatlántico oeste cayó 1,7%.
En síntesis, el mercado enfrenta un delicado equilibrio. Las tarifas logran sostenerse mediante disrupciones operativas, ajustes de capacidad y factores estacionales, pero la base de demanda se muestra cada vez más frágil. Con una flota en expansión y un escenario macro aún incierto, la evolución de 2026 dependerá menos de shocks puntuales y más de la capacidad del sector para absorber un crecimiento de la demanda estructuralmente más débil.
Por MundoMaritimo
Continúa el declive de las tarifas spot, mientras las alzas arancelarias comienza a impulsar la inflación en EE.UU.
Demanda global de transporte marítimo contenerizado pierde impulso hacia el cierre de 2025
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.