Las tarifas de transporte marítimo desde China siguieron bajando bruscamente esta semana debido al debilitamiento de la demanda, a pesar de las interrupciones causadas por los tifones, que han obligado a cerrar los principales puertos chinos en dos ocasiones desde principios de mes, China Macro Economy.

El puerto de Shanghai -el mayor puerto de contenedores del mundo- reanudó sus operaciones el jueves 15 de septiembre, tras haberse visto obligado a cerrar durante dos días a causa del tifón Muifa. El puerto también había suspendido sus operaciones debido al tifón Hinnamor a principios de septiembre.

El cercano puerto de Ningbo-Zhoushan -el mayor del mundo en cuanto a volumen de carga- también suspendió sus operaciones el martes 13 de septiembre por la noche, y la mayoría de sus terminales habían reanudado su actividad al mediodía del jueves.

Pero el debilitamiento de la demanda de los países occidentales este año ha seguido arrastrando el precio del transporte marítimo a pesar de las interrupciones, y las compañías navieras y los agentes informan de que no hay señales de una temporada alta este año. "No creo que veamos ninguna interrupción importante... ahora mismo no hay una gran prisa por la carga, ni espacio en origen. No creo que esperemos ningún peak de temporada importante, aunque ahora mismo debería ser un peak basado en la estacionalidad normal, pero no lo estamos viendo", dijo Akhil Nair, vicepresidente senior de productos para Asia-Pacífico en Seko Logistics.

Tradicionalmente, se produce una avalancha de exportaciones antes de la semana de vacaciones del Día Nacional de China, a principios de octubre, pero el mercado no está mostrando ningún signo de un gran repunte.

"La demanda general de transporte marítimo por parte de los clientes está cayendo en picada, la única excepción es el sector de las nuevas energías, que sigue registrando fuertes exportaciones, pero el resto no es bueno", dijo un agente marítimo de Jiangsu que sólo dio su apellido como Xu.

Según el Índice Báltico de Freightos, la tarifa al contado para el envío de un contenedor de 40 pies desde Asia a la costa oeste de Estados Unidos ha caído un 10%, hasta los US$3.896, en la última semana. Ha caído casi un 75% desde principios de año y está en su nivel más bajo desde mayo de 2020.

La tarifa a la costa este también ha bajado, pero sólo un 2% hasta los US$8.533 por contenedor de 40 pies, ya que la congestión desde Nueva York y Nueva Jersey hasta la costa del Golfo ha apuntalado la tarifa, según Judah Levine, jefe de investigación de Freightos.

Cabe destacar que las exportaciones chinas crecieron un 7,1% en agosto, en términos interanuales, ralentizando el crecimiento del 18% registrado en julio, mientras que el valor de las exportaciones a Estados Unidos experimentó un descenso interanual por primera vez desde mayo de 2020.

"Los últimos datos de la Federación Nacional de Minoristas [de EE.UU.] muestran que los volúmenes mensuales de importación han disminuido efectivamente cada mes desde mayo y estiman que el deslizamiento gradual continuará hasta el final del año, lo que representa una disminución del 2 al 5% en comparación con el año pasado para cada uno de estos meses restantes", dijo Levine.

A pesar de los descensos, los volúmenes proyectados de septiembre a diciembre siguen siendo al menos un 12% superiores a los de 2019, mientras que el volumen total de importaciones para 2022 superará ligeramente al de 2021 y establecerá un nuevo récord anual, añadió Levine. "Lo que quiere decir que, a pesar de estos descensos, los volúmenes siguen siendo bastante fuertes, y las tarifas siguen siendo bastante altas en comparación con 2019", dijo Levine.

Por su parte, Shabsie Levy, director general y fundador de la plataforma digital de transporte de bienes Shifl, dijo que el mercado está más cerca que nunca de los niveles anteriores al coronavirus tras el último desplome dramático de las tarifas.

"Mientras que en julio se produjo un descenso relativamente constante de los fletes al contado, el ritmo se ha acelerado definitivamente a medida que un conjunto de factores sigue suavizando el mercado de las mercancías en contenedores entre China y el resto del mundo", dijo Levy.

Finalmente, según Nair, de Seko Logistics, el sector marítimo ha entrado ahora en un periodo de normalización, volviendo a los niveles anteriores a la pandemia. "Ahora no hay retrasos. Y, de hecho, tenemos algunos grandes minoristas que también están considerando posponer sus órdenes de compra o cancelarlas en algunos casos, porque tienen mucho stock justo en el destino. Y esto ocurre tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa es incluso peor en algunos casos", dijo.

Por MundoMarítimo