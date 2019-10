Las tarifas de transporte de GNL se han disparado hasta los US$130.000/día, desde los US$80.000/día de fines de septiembre, debido a la escasa oferta de buques tanque y a la firmeza estacional de la demanda. Además, se espera que el impulso al alza de las tarifas se mantenga en el cuarto trimestre de 2019 debido a una reducción de la disponibilidad de buques en el mercado spot, impulsada por varios factores, entre los que se incluyen las sanciones de Estados Unidos a los buques de GNL vinculados a Cosco, el aumento de la demanda de GNL, los buques utilizados para el almacenamiento flotante y los tifones que causan retrasos en China y Japón.

El mercado del transporte marítimo de GNL, que había estado tambaleándose bajo un largo período de bajas tarifas de los fletes en los tres primeros trimestres de 2019, finalmente cobró vida cuando una combinación de factores trabajó en tándem para estrangular la oferta de buques.

En primer lugar, las sanciones impuestas por los Estados Unidos a los buques de GNL vinculados a Cosco obligaron a los fletadores a buscar buques de sustitución en el mercado spot, lo que redujo la rápida disponibilidad de los buques. Por otra parte, la continua contención de los precios del GNL ha dado lugar a un repentino aumento de los niveles de almacenamiento flotante en Asia, lo que ha reducido aún más la oferta de buques en el mercado.

Por otra parte, los tifones en China y Japón han afectado la descarga de buques en la región. Añadiendo combustible al incendio, los altos inventarios de GNL en Europa han hecho que los buques de GNL ralenticen su navegación o retrasen las entregas, absorbiendo más buques de una flota ya de por sí limitada.

El 25 de septiembre de 2019, Estados Unidos impuso sanciones a las navieras chinas -Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. y Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman and Ship Management Co.- por supuestamente transportar petróleo iraní en sus petroleros a pesar de las sanciones impuestas a Irán. En la misma línea, 12 buques de GNL vinculados a Cosco también fueron bloqueados para el comercio. La reducción resultante de los buques ha dado lugar al aumento de las tarifas de fletamento de GNL en las últimas dos semanas.

Entre los 12 buques, se bloquearon seis buques de GNL de clase Arc-7 (con una capacidad combinada de transporte de GNL de 1 millón de metros cúbicos) en el marco de la joint venture 50-50 de Yamal LNG entre Teekay LNG y China LNG Shipping (propiedad al 50% de Cosco). Esto provocó un retroceso de las exportaciones rusas de GNL, que dependen de la capacidad de estos buques para romper el hielo durante el invierno.

Los seis buques de GNL restantes vinculados a Cosco estaban fletados a China National Offshore Oil and Gas Company (CNOOC), que ahora está tratando de reemplazar a los buques de forma inmediata, lo que agotará aún más la pronta disponibilidad de los buques, lo que provocará un aumento de las tarifas.

Como medida para capear el temporal, el proyecto Yamal LNG de Novatek está tratando de utilizar Noruega o Murmansk como centros de transbordo para cumplir sus obligaciones contractuales. Además, los continuos retrasos meteorológicos causados por el tifón Hagibis en China y Japón han provocado el cierre de una terminal receptora de los gaseros chinos, lo que ha provocado retrasos en los desembarques y ha limitado la disponibilidad de los buques.

De este modo, el mercado se enfrenta a la escasez de gaseros rápidos en un momento en el que el comercio de GNL ha comenzado a aumentar antes de que la demanda de calefacción en invierno (hemisferio norte) alcance su punto máximo. Drewry espera que muchos países asiáticos aumenten sus importaciones de GNL en el cuarto trimestre de 2019, con expectativas de un invierno más frío aún este año.

Las mayores expectativas de demanda también han estimulado los precios del GNL, lo que ha dado lugar a un aumento en el uso de buques de GNL como almacenamiento flotante. El aumento de los precios a futuro del GNL también ha supuesto un incentivo para que los transportistas de GNL realicen itinerarios y desvíos más largos a fin de evitar entregas rápidas y contratar más suministros de buques.

Además, la próxima capacidad de licuefacción a través de Elba LNG T1-5 (1,5 mtpa) en EE.UU., Vysotsk T2 (0,6 mtpa) y Yamal LNG T4 (1,2 mtpa) en Rusia proporcionará un nuevo impulso para mantener las tarifas de transporte marítimo altas en el cuarto trimestre 2019.

Las tarifas de transporte de GNL han aumentado gradualmente en el índice BLNG1 (la ruta Gladstone-Tokio) hasta alcanzar los US$132.900 dólares el 11 de octubre, frente a los US$61.100 el 24 de septiembre (antes de las sanciones), lo que supone un aumento del 117%. A corto plazo, es poco probable que aumente la disponibilidad de buques. Por lo tanto, Drewry proyecta que las tarifas de TFDE para un buque de 170.000 metros cúbicos superarán la marca de los US$200.000 por día a corto plazo, mientras que las tarifas de las turbinas de vapor superarán la marca de los US$100.000 dólares por día.

Drewry proyecta que la alta demanda y la ajustada disponibilidad de los buques mantengan las tarifas altas en el rango de US$150,000pd - US$200,000pd en el cuarto trimestre de 2019.

Por MundoMarítimo