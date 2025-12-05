La industria marítima cierra el año con exceso de capacidad, presiones tarifarias y expectación sobre un eventual retorno al Canal de Suez. Aunque la semana pasada circuló la idea de que Maersk estaba próxima a reactivar su tránsito por el Mar Rojo, la propia naviera “rápidamente negó que hubieran fijado una fecha”, según Judah Levine, director e Investigación de Freightos. El malentendido revela que el retorno “puede no estar tan cerca como parecía hace algunos días, pero es probable que esté más cerca de lo que ha estado en los últimos dos años”.

La incertidumbre no impide los preparativos: el regreso, cuando ocurra, “causará congestión en los hubs europeos… antes de liberar el exceso de capacidad y ejercer presión a la baja sobre las tarifas”. Incluso antes de una reapertura completa, ya se observan indicios de sobreoferta: “el crecimiento de flota, incluso con desvíos en el Mar Rojo aún vigentes, ha significado tarifas más bajas año a año para la mayoría de 2025”, expone Levine.

En este escenario de exceso de capacidad, las tarifas spot en la ruta Transpacífico retomaron la tendencia al descenso. A fines de noviembre, según Freightos, en la ruta Asia - Costa Oeste de EE. UU. descendieron 10% hasta US$1.715/FEU, mientras que hacia la Costa Este cayeron 17% a US$2.863/FEU. Estos niveles acercan los valores “a un par de cientos de dólares de los mínimos del año”, tras los repuntes temporales por los GRIs (incrementos generales de tarifas) de octubre y noviembre. La demanda se estima en su punto más bajo desde inicios de 2023, aunque el repunte de tarifas diarias podría insinuar “otro intento de GRI en diciembre”.

Desde Xeneta, Peter Sand subraya que el desequilibrio persiste. En la ruta Asia- EE.UU, “el telón de fondo sigue siendo uno de sobreoferta comparado con la demanda”, y por ello las tarifas “aún no han vuelto a los niveles de hace un mes pese a un aumento bastante considerable la última semana”. Para Sand, los embarcadores deberían “reflexionar sobre este mercado más débil la próxima vez que una línea navierasolicite un GRI, porque no parecería estar justificado frente al nivel de demanda versus capacidad”.

En la ruta Asia-Europa, la historia es distinta. Una gestión “más agresiva de capacidad” permitió sostener los GRIs de octubre y noviembre. Los valores, de acuerdo con Freightos, se mantuvieron “en torno a US$2.500/FEU hacia Europa y US$2.900/FEU hacia el Mediterráneo”. Esta semana, las tarifas diarias al Mediterráneo treparon a US$3.400/FEU. La ecuación se complicará con los nuevos recargos de emisiones de la UE, que significarán “mayores costos para las líneas navieras… que comenzarán a transferirse a los clientes en enero”, apunta Levine.

Sand señala que la ruta “muestra fortaleza de demanda y oferta: las líneas navieras están agregando capacidad y las tarifas siguen subiendo”. Tanto hacia Europa como hacia el Mediterráneo, el movimiento es claro: “los aumentos de tarifas spot son incluso más fuertes… con crecimiento de dos dígitos sostenido”, aunque en el caso Mediterráneo está “impulsado por una reducción de capacidad”, anota.

Mientras tanto, la carga aérea vive su propio reacomodo. La eliminación de las exenciones de minimis en EE. UU. generó “una reconfiguración significativa de volúmenes y capacidad de e-commerce” en los últimos meses. La Unión Europea planea revocar las suyas “a más tardar en 2028, aunque podría hacerlo tan pronto como el próximo año”, mientras que el Reino Unido decidió terminar con la exención, pero con un horizonte más lejano, 2029.

La demanda se refleja en tarifas: el Freightos Air Index muestra que las tarifas desde China hacia Europa subieron 4% a US$4,14/kg, mientras que China–Norteamérica se mantuvo en US$6,50/kg, con señales de alza en el tramo final de la temporada alta. Desde el Sudeste Asiático, las tarifas hacia Norteamérica rondan US$5,50/kg. El mercado de e-commerce podría acelerar nuevamente si los cierres de minimis generan desvíos masivos: “hay preocupación de que una oleada aún más fuerte de bienes ingrese al país” cuando las exenciones se cierren en los demás mercados clave.

Por MundoMaritimo