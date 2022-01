No pareciera haber una luz al final del túnel de las tarifas de flete aún. Se espera que las tarifas spot e incluso las de contrato continúen en sus niveles altos históricos durante todo el primer cuatrimestre, marcando hitos en US$15.000 para la ruta Asia-Norte de Europa spot y sobre los US$9.000 en tarifas contratadas, según revela un análisis experto realizado por Peter Sand, Chief Analyst Xeneta durante el webinar State of the market: ocean freight rate, al cual MundoMaritimo accedió de manera exclusiva.

Mirando hacia atrás

A modo de reflexión sobre las tendencias del 2021, el analista destacó el alcance global de las repercusiones en una red integrada en la ruta transpacífico al este, con más de 10% de la capacidad atada a retrasos. Otro evento disruptivo digno de destacar por el cual el 2021 será recordado es el encallamiento del "Ever Given" en el canal de Suez: "[el Ever Given] hizo conocida a la industria del shipping al ciudadano común, poniendo el foco en la cadena de suministro que nos hace la vida tan fácil a todos nosotros en todos lados", dijo Sand, enfatizando que aun cuando el bloqueo fue superado y el tránsito volvió a sus tiempos normales en unas pocas semanas, la notoriedad de la cadena de suministro se mantuvo durante todo el resto del año. Más tarde durante el segundo semestre, los puertos de los Ángeles y Lobg Beach (LA-LB) se tomaron el foco con las largas filas de buques esperando atracar para descargar, seguido de problemas de conexión en tierra causados por falta de conductores, almacenes y bodegas llenas y otras deficiencias de la cadena de suministro que se hicieron evidentes con la pandemia.

Tendencias actuales

Desde la baja en las tarifas de la ruta asiática hacia la costa oeste de los Estados Unidos en noviembre de 2021, las tarifas spot en estos mercados se han mantenido estables, aunque en los rangos históricamente altos. Además, las tarifas Premium de shipping siguen siendo una tendencia importante. La falta de equipamiento es otro factor que sigue empujando el alza de las tarifas en el mercado spot. "Esta es la temporada de licitación más dura. Licitar ahora [para tarifas de contrato de largo plazo], antes del Año Nuevo chino, ya que se espera que las tarifas se mantengan estables durante el resto del mes. No se esperan nuevas disrupciones sino hasta febrero", dijo Sand, en el contexto de que estas condiciones de mercado son susceptibles y cambiantes. "Una parte del mercado afecta a otra parte del mercado. (…) Si eres un exportador de bienes perecibles en Sudamérica, por ejemplo, de igual manera te afecta lo que sucede en la ruta Transpacífico hacia el este. (…) el punto de origen de destrabar el mercado debe ser donde está más congestionado en este momento, y eso es Norteamérica.

Mirando hacia delante

Por lo tanto, yendo hacia delante en 2022, podemos ver que los pequeños problemas se suman a una situación más grande que deriva en un gran cuello de botella para toda la cadena de suministro. Es la capacidad, la disponibilidad, el equipamiento, los sitios de atraque, trabajadores portuarios, camioneros, bodegas y almacenes, última milla y nuevas restricciones de COVID… todas condiciones que afectan las tarifas de fletes. Encima de eso, el Año Nuevo chino está próximo, lo que significa que durante la temporada de fiestas las personas se movilizarán, aumentando la probabilidad de infección y causando una nueva ola de contagios de coronavirus que amenaza con cerrar puertos… lo que pondría aún más tensión en la cadena de suministro, con potencial menor capacidad disponible y menos personal.

Los principales corredores continuarán en la misma línea de las tendencias pero dejan espacio para disrupciones inesperadas. La congestión portuaria y la confiabilidad de los servicios parecen ser los principales problemas que enfrentarán los expedidores en el 1Q22. "El problema más grande no está en la capacidad en el mar, sino en la capacidad en terreno".

Por MundoMaritimo