Las tarifas de fletes de transporte marítimo de contenedores atraviesan un nuevo ciclo de ajustes a la baja, impulsado por la expansión de la oferta de buques, la desaceleración de los volúmenes de importación en Estados Unidos y la reconfiguración de las redes de servicios ante la persistente tensión comercial entre Washington y Pekín.
Según Freightos, las tarifas en la ruta Transpacífico alcanzaron sus niveles más bajos desde el inicio de la crisis del Mar Rojo en 2023. “Hacia la costa oeste cayeron otro 8% la semana pasada hasta unos US$1.400/FEU, mientras que hacia la costa este se ubicaron en torno a los US$3.000”, indicó Judah Levine, jefe de Investigación de la plataforma. El analista atribuyó esta tendencia al debilitamiento de la demanda y al “exceso de capacidad que sigue entrando al mercado”, sumado a un nivel de importaciones estadounidenses “en su punto más bajo desde mediados de 2023”.
Datos de Xeneta confirman que la tendencia descendente de los fletes. En la ruta del Lejano Oriente a la costa este de EE. UU., las tarifas spot cayeron 24,1% en octubre respecto de septiembre, pasando de US$2.127/FEU a US$1.614/FEU. En comparación con octubre de 2024, los valores han retrocedido más de la mitad. Peter Sand, jefe Análisis de Xeneta, subrayó que “los mercados siguen siendo inestables; las tarifas continuarán bajando en lo que resta de 2025, aunque persiste el riesgo de nuevos sobresaltos geopolíticos”.
El comportamiento es similar en la ruta del Transatlántico, donde las tarifas desde el norte de Europa a la costa este estadounidense retrocedieron 10,7% mensual y más de 45% en términos interanuales.
El deterioro de las tarifas ocurre en un contexto de renovadas fricciones entre las dos mayores economías del mundo. El 14 de octubre entraron en vigor gravámenes portuarios recíprocos entre Estados Unidos y China, así como restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras. Aunque estas medidas alimentan la incertidumbre, su impacto operativo parece limitado. Clarkson’s Research estima que solo un 5% de las recaladas en puertos chinos estarían afectadas por los nuevos gravámenes, y que “la mayoría de las navieras ajustarán el despliegue de flota para minimizar costos”.
Reacción de las líneas navieras
Lars Jensen, analista de la industria marítima, destacó que “las líneas podrían replicar la estrategia aplicada ante las tasas portuarias de EE. UU., reasignando buques para reducir exposición”. Añadió que los nuevos gravámenes chinos incluyen exenciones relevantes —como las aplicadas a naves construidas en China o que arriban al país para reparaciones—, lo que reduce de manera significativa el alcance real de los gravámenes, ya que una parte considerable de la flota mundial fue fabricada en astilleros chinos o recala allí con frecuencia para mantenimiento.
Mientras tanto, algunos servicios ya comenzaron a rediseñar sus itinerarios. Freightos informó que Maersk y Hapag-Lloyd cancelaron las recaladas en Ningbo del servicio ‘TP7’/‘WC5’ para evitar el pago de tarifas de naves pertenecientes al registro de buques estadounidense, trasladando la carga a puertos de transbordo en Busan y Kwangyang.
En el frente del Mar Rojo, el cese al fuego entre Israel y Hamas abrió expectativas de un retorno gradual del tránsito por el Canal de Suez. “CULines y otros operadores ya están aumentando sus servicios a través del canal”, señaló Levine, aunque advirtió que “la mayoría de las líneas navieras esperarán un período prolongado de estabilidad antes de reanudar el tránsito regular”. Un eventual restablecimiento de esa ruta liberaría capacidad adicional al mercado, acentuando la presión bajista sobre las tarifas.
En conjunto, los análisis coinciden en que el mercado de contenedores se enfrenta a una fase de sobrecapacidad estructural, agravada por la incertidumbre política y comercial. Como sintetiza Levine, “hoy el mayor motor de las tarifas es la creciente capacidad de la flota, y no la demanda”.
Por MundoMaritimo
Tarifas de flete spot continúan descendiendo en las principales rutas globales
CMA CGM elevará el gasto relacionado con Inteligencia Artificial a US$550 millones
3713 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.