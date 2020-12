Cada día le importa más al consumidor que los productos y servicios por los que paga tengan un impacto positivo en el planeta, desde la huella ambiental hasta las condiciones laborales en las cuales se desempeñan las personas involucradas en la producción, transporte y venta de dichos artículos o prestación de servicios. Y es que en el siglo 21 ya no hay cabida para un discurso inconsciente del impacto que genera nuestra actividad: hay que tomar en consideración las emisiones de carbono, el uso de combustibles fósiles como energía, condiciones laborales dignas, la restitución de materias primas naturales, el accountability con el ambiente, etc. Todas estas consideraciones se deben tener también al momento de transportar productos, pues la logística es parte integral de qué tan ‘verde’ ese producto resulta. "Las prácticas de sustentabilidad para elaborar un producto no deben constituir un valor agregado o un ‘green-washing’ de la actividad, sino que deben formar parte de los valores transversales de la compañía", recalca Rodolfo García, gerente general de GreenLogistics, consultora en logística sustentable, durante la última entrega del ciclo de seminarios online para celebrar los 18 años de MundoMaritimo.

"Logística Sustentable: Oportunidades para la industria marítima, portuaria y del comercio internacional", fue el séptimo capítulo y final en la serie de entregas titulada "COVID y la industria marítima", que conformó el ciclo de webinars organizados por MundoMaritimo, que contó con el auspicio de Durán & Cía. Abogados y el patrocinio del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM) y el Centro de Derecho del Mar de la PUCV.

El valor de la sustentabilidad

Contaminar y no hacerse cargo de esa contaminación ha marcado la vida de muchas empresas en las últimas décadas, desde que la conciencia ambiental irrumpió como ‘core value’ intransable. Pero ahora esa conciencia del impacto no solo está circunscrita a la producción y al área ambiental, sino que traspasa a la responsabilidad con la sociedad, con las prácticas laborales y con la huella de la logística y los medios de transporte escogidos para que los productos sean repartidos. Desde el mundo de la academia, Luis D. Torres; socio fundador de SustainaValue, Doctor (PhD) en Management de la Universidad de Nottingham en Reino Unido, y profesor de la misma casa de estudios; compartió una visión holística de la sustentabilidad en la operación de una empresa, donde no se puede entender sustentabilidad sin la responsabilidad que conlleva incorporar estas prácticas en las operaciones de las organizaciones.

Por su parte, desde la CEPAL, Ricardo Sánchez, Oficial Superior de Asuntos Económicos, Infraestructura, Transporte y Puertos de CEPAL, Doctorado y Magíster en Economía, miembro de la Asociación de Economistas Marítimos (IAME); y Silvana Sánchez, Consultora en CEPAL, Economista de la Universidad Católica de Cuyo, Máster en Economía ILADES/Georgetown University-Universidad Alberto Hurtado; compartieron con los asistentes datos del estudio de emisiones de CO2 de América Latina en el transporte marítimo, con cifras que demuestran que las exportaciones de los 8 países considerados en el estudio representan el 2,8% del total de toneladas de CO2 emitidas en un año en transporte marítimo y donde las toneladas de CO2 emitidas en las importaciones durante un año representan el 0,7% del total global.

Ejemplo de sustentabilidad

Una manera de certificar buenas prácticas es ser reconocido por estándares internacionales. En Chile, el Puerto Ventanas S.A., filial de Sigdo Koppers, es acreditado por la organización Ecoports, la principal agencia europea que reconoce puertos en sustentabilidad ambiental y social. Luis Fuentes M.; gerente de sostenibilidad de Puerto Ventanas S.A., compartió las diferentes actividades que el puerto desarrolla para mantener una operación sustentable y buenas relaciones con la comunidad de la bahía de Quintero como principales stakeholders de su actividad portuaria.

"Somos el principal puerto granelero de la zona central del país", destacó Fuentes, quien además resaltó la importancia de los ejes de sostenibilidad del puerto: comunidad, seguridad y prevención de riesgos y medio ambiente. "Respecto a la sustentabilidad en las relaciones con la comunidad, buscamos agregar valor a la comuna de Puchuncaví, que es donde está emplazado el puerto, buscando contribuir al progreso de las actividades económicas de la zona, como la pesca artesanal. En cuanto a seguridad y prevención de riesgos, procuramos que nuestros espacios de trabajo sean seguros y libre de riesgos; y en relación con el medio ambiente, promovemos el cuidado del entorno natural y el uso eficiente de la energía a través de la innovación y la mejora continua en nuestras operaciones", agrega el principal ejecutivo portuario.

Ser verde no es una opción

Volverse ‘verde’ ya no es una alternativa, sino una obligación con miras al futuro. "No se debe pensar en que adaptar una forma sustentable de operar es un ‘costo’. La sustentabilidad tiene que ver también con la búsqueda de la eficiencia, y en ese sentido tener operaciones ‘verdes’ es una necesidad que pasa por una inversión al servicio de una mayor eficiencia en toda la operación", aclara Rodolfo García, gerente general Green Logistics, ejecutivo con más de 20 años de trayectoria en la industria naviera con cargos en CMA CGM, APL, CSAV y CCNI.

La sesión, que terminó en una ronda de preguntas en vivo, fue moderada por Rafael Durán, socio de Durán y Cía. Abogados (Chile), especialistas en derecho marítimo y portuario, además de vicepresidente de la rama chilena del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Por su parte, Claudia Magna, Socia y directora comercial de MundoMaritimo agradeció a todos los asistentes a este webinar y los anteriores, por formar parte del histórico ciclo de seminarios online con que la publicación celebró sus 18 años de trayectoria.

Por MundoMaritimo