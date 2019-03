El subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, se refirió a las relevantes modificaciones que está viviendo el transporte de carga en Chile. En conversación con MundoMarítimo, valoró los proyectos de San Antonio y Valparaíso. “Eso va a significar que tenemos que pensar en cómo transportar, porque por nuestras carreteras, por mucho que las ampliemos, no van a dar abasto. Estamos desarrollando trenes de carga, en San Antonio, y si es que Valparaíso se llega a desarrollar el proyecto, también”, comentó.

Pero ahora el ferrocarril está en jaque por la salida del concesionario del T2 y habrá que hacer una nueva licitación…

-El T2 no está detenido. Lo único que pasó es que el concesionario que estaba desarrollando el proyecto -dado que tenía un plazo fijo de 30 años- por todas las dificultades que tuvo (ya se ha demorado 6 años y, probablemente, se va a demorar otros dos en que esté lista la resolución ambiental. Es decir, va a demorar un tercio del plazo nada más que en poder ejecutar el proyecto) evidentemente, que sus números no le daban, pero no quiere decir que el proyecto sea malo. Una vez que tengamos la RCA a firme, se abre un periodo nuevo de 30 años, vamos a licitarlo y creemos que el proyecto se va a materializar. Ahora, evidentemente que, si ese proyecto no se hace, el tren a Valparaíso no tiene ningún sentido y no se va a hacer. Pero creemos que sí se va a hacer.

¿Hay resultados ya respecto a los estudios que se están haciendo en San Antonio?

-En el caso de San Antonio, el proyecto de Puerto Exterior sigue su camino, son 6 millones de TEUs y estamos desarrollando las primeras obras de ingeniería del proyecto de carga, para que se pueda unir ferroviariamente a Santiago. Estamos trabajando en el estudio de impacto ambiental, trabajando con el sector de Barrancas en que hay intereses cruzados entre la empresa portuaria del Estado, las privadas y ferrocarriles del Estado, estamos ordenándolo de manera de poder salvar; haciendo la ingeniería del nuevo acceso; trabajando en la materialización de la vía hasta Santiago; impulsando que el desarrollo ferroviario sea, efectivamente, lo que resuelva el transporte en San Antonio.

¿Cuál es la visión para Chile sobre la logística, la robotización y la electromovilidad?

-La logística requiere infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas está trabajando fuertemente en ello, sobre todo ahora que viene la renovación de las principales carreteras; requiere puertos, hablamos de la macrozona central, pero también en Iquique tenemos ampliación de la concesión y estamos viendo si podemos concesionar el sur, Punta Arenas en particular. Pero hay un detalle que no es menor en el transporte marítimo: cuando un buque llega a Chile requiere presentar en cada uno de los puertos un sinnúmero de papeles físicos y estamos propendiendo a tener un Chile digital. Ahí, la gracia es que ahorramos mucha burocracia, hacemos las cosas de manera más efectiva con lo cual la productividad cambia enormemente para cualquier empresa y ese es un foco junto con la infraestructura.

Ha habido un trabajo fuerte con el Sicex

-En lo que se refiere a transporte marítimo está nuestra división de Logística que dirige Alexis Michea; está Vumar (Ventanilla Única Marítima), que es la tramitología de los buques, todo en papel. Eso, justamente, lo estamos cambiando, porque incluso hay que presentar el papel de la fabricación del buque cada vez, lo cual es un disparate, pues son del orden de 120 papeles físicos en cada puerto.

¿Cuándo estarían en condiciones de entregar algunas métricas sobre esto?

-A fin de año deberíamos tener los primeros resultados.

