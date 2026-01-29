CMA CGM y y la firma de inversiones, Stonepeak, anunciaron un acuerdo para lanzar United Ports LLC, una empresa conjunta estadounidense para adquirir diez importantes terminales portuarios operadas por CMA CGM en todo el mundo. La iniciativa cuenta con el respaldo de una inversión de US$2.400 millones por parte de Stonepeak por una participación minoritaria del 25%, reporta World Cargo News.
Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, incluidas las de competencia y de inversión extranjera.
Activos clave
La transacción abarca diez activos clave: Los Angeles Fenix Marine Services (Estados Unidos), terminales Port Liberty en Nueva York y Bayonne (Estados Unidos), terminales de Santos (Brasil), CSP Valencia y CSP Bilbao (España), Terminal Marítima del Guadalquivir (España), TTI Algeciras (España), Nhava Sheva Freeport Terminal (India), CMA CGM Kaohsiung Terminal (Taiwán) y Gemalink en Cai Mep (Vietnam).
CMA CGM y Stonepeak mantendrán participaciones del 75% y 25% en United Ports LLC, respectivamente, y CMA CGM conservará el control operativo total. El grupo naviero francés planea reinvertir los US$2.400 millones procedentes de la transacción en el crecimiento continuo de sus negocios principales, al tiempo que amplía la capacidad de su cadena de suministro por mar, tierra, aire y logística.
“La creación de United Ports LLC, nuestra empresa conjunta con Stonepeak, marca un paso importante en el desarrollo de nuestras actividades de terminales en Estados Unidos y a nivel global”, declaró Rodolphe Saadé, presidente y CEO de CMA CGM Group.
“A través de esta alianza estratégica, reunimos diez terminales operadas por CMA CGM en seis países, incluidas instalaciones clave como FMS en Los Ángeles, Port Liberty en Nueva York, Santos en Brasil y Nhava Sheva en India. Al unir fuerzas con un socio con una sólida experiencia en infraestructura, fortalecemos nuestra capacidad de seguir invirtiendo en nuestras terminales portuarias, asegurar el acceso a puertos de entrada a mercados estratégicos y mejorar la calidad del servicio para nuestros clientes”, añadió.
Por su parte James Wyper, Senior Managing Director, Head of U.S. Private Equity y Head of Transportation & Logistics en Stonepeak, afirmó que “las terminales de contenedores desempeñan un papel esencial en el comercio global y se encuentran entre los activos de infraestructura de transporte más difíciles de sustituir o replicar”.
Añadió que “esta empresa conjunta representa una oportunidad verdaderamente diferenciada para invertir en un conjunto de activos de alta calidad de terminales estratégicamente ubicadas, junto a uno de los grupos navieros y logísticos más grandes y respetados del mundo. Esperamos trabajar estrechamente con el equipo experto de CMA CGM para respaldar esta infraestructura crítica”.
Nuevos proyectos
“Este anuncio marca también el inicio de una relación de largo plazo entre CMA CGM y Stonepeak, que incluye el potencial para desarrollar y respaldar futuras capacidades de inversión y nuevos proyectos de terminales en Estados Unidos y a nivel global. Como parte de la transacción, Stonepeak tendrá la oportunidad de aportar hasta US$3.600 millones adicionales en financiamiento para futuros proyectos conjuntos de terminales”, señalaron conjuntamente ambas compañías.
CMA CGM presta servicios en más de 420 puertos con una flota de más de 650 buques, mientras que Stonepeak, basada en Nueva York, es una firma de inversión alternativa especializada en infraestructura y activos reales, con aproximadamente US$80.000 millones en activos bajo gestión.
Por MundoMaritimo
