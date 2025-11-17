SSI World Services reforzó su oferta profesional en el ámbito marítimo-portuario con un servicio de auditorías independientes diseñado para garantizar evaluaciones objetivas, técnicas y alineadas con las exigencias regulatorias nacionales e internacionales. Su propuesta se basa en un equipo de inspectores senior con amplia experiencia en operación y gestión de terminales portuarios, capaces de entregar diagnósticos profundos y recomendaciones accionables.

Los auditores cuentan con formación técnica y profesional en disciplinas clave para el sector, como Ingeniería Marítimo-Portuaria, Transporte, Logística, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica o Prevención de Riesgos. A ello se suman especializaciones en sistemas de gestión —ISO 9001, 14001, 45001, ISPS, entre otros— que permiten abordar los procesos operativos desde una perspectiva integral.

De acuerdo con Luis Poggi, director comercial de SSI World Services, “la creciente complejidad operativa, las exigencias internacionales y el aumento de disputas en la industria portuaria hacen indispensable contar con auditorías independientes. Estas permiten verificar de forma imparcial los procesos, asegurar el cumplimiento de estándares globales, aportar evidencia técnica neutral ante reclamos y contribuir a optimizar la eficiencia y el control dentro de los terminales”.

Entre los principales objetivos del servicio se encuentra asegurar la objetividad y transparencia, actuando como un ente independiente que evita conflictos de interés y fortalece la credibilidad frente a clientes, autoridades y aseguradoras.

Asimismo, las auditorías permiten verificar el cumplimiento normativo y contractual, considerando el marco regulatorio que rige a los terminales portuarios en referencia a mantención de los equipos de manipulación de carga e infraestructura del terminal y las exigencias ambientales, laborales y aduaneras.

Otro beneficio central es la posibilidad de optimizar procesos y reducir costos operativos, al identificar ineficiencias, sobrecostos o pérdidas no registradas, aportando información clave para la toma de decisiones basada en evidencia.

Las auditorías también contribuyen a prevenir incidentes y mitigar riesgos, detectando fallas antes de que deriven en accidentes o siniestros, y fortaleciendo la trazabilidad y capacidad de respuesta ante emergencias.

En un contexto donde la gobernanza corporativa adquiere creciente relevancia, SSI Services subraya que este tipo de evaluaciones mejora la reputación del terminal y facilita la obtención de certificaciones internacionales, además de reforzar la cultura organizacional interna.

Finalmente, el servicio permite medir desempeño y apoyar la mejora continua, generando indicadores objetivos sobre el grado de cumplimiento de políticas, metas y estándares operativos. Estos resultados sirven como base para planes de acción correctiva y para evaluar la eficacia de los sistemas de gestión ya implementados.

Poggi añadió que “en un escenario portuario marcado por alta complejidad operativa, mayores exigencias de trazabilidad y un aumento de disputas comerciales, las auditorías independientes se convierten en una herramienta estratégica para la gerencia general del terminal. Aportan transparencia, control y seguridad, permiten reducir riesgos y costos, y entregan información objetiva para decisiones críticas”.

Con este enfoque integral, SSI Services busca posicionarse como un aliado estratégico para los terminales portuarios que buscan operar con altos niveles de seguridad, eficiencia y cumplimiento regulatorio en un entorno cada vez más exigente.

Interesados pueden contactarse en [email protected] +56 9 62947642 www.ssi-services.cl