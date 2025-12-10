Durante 2025, SSI Marine & Cargo Surveyor reafirmó su posición como un referente en servicios de inspección, certificación y control de riesgos para la industria marítima y logística. Su combinación de precisión técnica, independencia operativa y disponibilidad permanente permitió a la compañía respaldar decisiones críticas de terminales portuarios, navieras, agentes y propietarios de carga en un año marcado por altos desafíos operacionales.

Además, la compañía amplió su gama de servicios y fortaleció su presencia en puertos, almacenes y rutas terrestres, consolidándose como un socio confiable para asegurar el flujo eficiente de la carga y la continuidad de las operaciones.

Inspecciones de carga marítima

SSI ejecutó un amplio volumen de inspecciones especializadas en graneles, carga general y perecibles. Entre los servicios más demandados destacó la Inspección pre-embarque (Pre-Shipment Inspection), con verificación del estado, cantidad, embalaje y cumplimiento contractual antes de la transferencia. Este control anticipado permitió a los clientes reducir riesgos de reclamos, mejorar la trazabilidad y evitar discrepancias documentales.

En destino, en Inspección de descarga (Discharge Survey) aportó control independiente de cantidades, estado del embalaje y cumplimiento contractual antes de embarque. Estos servicios se complementaron con Inspección de daños (Damage Surveys), peritajes técnicos de averías en carga o naves, fundamentales para reclamaciones ante aseguradoras, terminales o armadores.

Servicios para terminales portuarios

Durante 2025, SSI fortaleció su rol en terminales marítimos y logísticos con auditorías operacionales independientes, evaluando seguridad, equipos, cumplimiento documental, desempeño del personal y procesos críticos. Este enfoque contribuyó a mayor eficiencia, transparencia y disminución de desviaciones operacionales.

Otra línea clave fue el control de calidad y condición de equipos, con inspección y certificación de shiploaders, grúas, cintas, bulldocers y bodegas. SSI también realizó verificaciones de humedad, contaminación y limpieza, asegurando la aptitud operacional y documental para el embarque.

La emisión de certificaciones de embarque, requeridas por clientes internacionales, aseguró el cumplimiento normativo y contractual.

Servicios para navieras

SSI continuó apoyando a armadores y agencias marítimas con inspecciones críticas para la continuidad del negocio. Mediante la inspección de bodegas (Hold Cleanliness Survey) se verificó la aptitud de bodegas antes de la carga, evitando demoras, rechazos o costos adicionales por limpieza.

El Draft Survey, que determina el peso de carga mediante calados, brindó transparencia y reducción de disputas entre navieras y embarcadores. A esto se sumó el On/Off Hire Bunker & Condition Survey, que evaluó consumo, condición de la nave y situación contractual al inicio o término de arriendos, protegiendo los intereses de armadores y operadores.

Apoyo a la logística terrestre e intermodal

En 2025 se incrementaron las inspecciones a carga proyecto y bultos pesados, con control de amarre, embalaje y cumplimiento normativo. Este trabajo permitió operaciones seguras y menor pérdida en transporte especializado.

SSI también realizó verificaciones a contenedores reefer, flatrack (FCL/LCL), incluyendo inspecciones por daños estructurales, siniestros, pérdida de cadena de frío, robos o mojaduras. La documentación y evidencia técnica asociada ayudaron a reducir reclamos y fortalecer la cadena de custodia.

Labor de certificación y reportabilidad técnica

Durante el año se reforzó el estándar de reportabilidad técnica. Los informes técnicos certificados fueron emitidos con trazabilidad fotográfica más IA; también se potenció la digitalización de procesos para disponibilidad inmediata a través de plataforma y de protocolos estandarizados aprobados por aseguradoras, traders y clientes internacionales facilitaron decisiones rápidas basadas en información confiable.

Cobertura operativa 24/7

Uno de los pilares de 2025 fue la capacidad de respuesta 24/7, con despliegue en puertos del norte, centro y sur de Chile, además de plantas productivas, frigoríficos, packing de fruta y rutas terrestres. Esta presencia territorial permitió acompañar de manera directa a clientes estratégicos en cada etapa de la cadena logística.

Proyección

Consolidados como socio estratégico, SSI Marine & Cargo Surveyor destacó finalmente que durante 2025 sus servicios aportaron transparencia, seguridad, trazabilidad y control de riesgos a lo largo de la industria marítima y portuaria. Para 2026, la empresa proyecta innovación continua, nuevos servicios y profundización de la excelencia técnica, manteniendo su sello de independencia y confianza operativa.

Interesados pueden contactarse en [email protected]

Por MundoMaritimo