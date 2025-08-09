Southern Energy, consorcio integrado por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), anunció la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para la instalación de un segundo buque de licuefacción en la provincia de Río Negro, Argentina. La iniciativa tiene como objetivo posicionar al país como un nuevo proveedor global de gas natural licuado (GNL) a partir de 2027, reporta Bloomberg En Línea.
La compañía ya contaba con la aprobación del Gobierno de Argentina para acogerse al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), destinado a facilitar proyectos de gran envergadura, en el marco de la instalación de un primer buque de licuefacción por US$6.000 millones. Tras negociaciones para ampliar la inversión, Southern Energy confirmó que sumará un segundo buque, elevando el plan total a más de US$15.000 millones a lo largo de los próximos 20 años.
Con ambos buques en operación, la capacidad conjunta alcanzará seis millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a cerca de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, destinados exclusivamente a exportación. La empresa proyecta exportaciones por aproximadamente US$20.000 millones entre 2027 y 2035, condicionadas a la evolución de los precios internacionales, además de la creación de cerca de 1.900 empleos directos e indirectos durante la etapa de construcción.
El primer buque, “Episeyo”, propiedad de Golar LNG, cuenta con capacidad para producir 2,4 millones de toneladas anuales de GNL (equivalentes a 11,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural) y actualmente opera en Camerún. Está previsto que comience a funcionar en Río Negro en el último trimestre de 2027.
El segundo buque, denominado “MKII”, también propiedad de Golar LNG, se encuentra en proceso de reconversión en un astillero en China. Tendrá capacidad para producir 3,5 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a casi 16 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, y comenzará a operar a fines de 2028.
La inversión se dividirá en dos fases: la primera, entre 2024 y 2031, con un monto estimado de US$3.200 millones; y la segunda, de 2032 a 2035, con cerca de US$2.800 millones. En conjunto, ambas fases implicarán una inversión directa de US$6.000 millones, que junto con los gastos operativos y de desarrollo a lo largo de las dos décadas de vida útil del proyecto superará los US$15.000 millones.
Southern Energy subrayó que este plan permitirá habilitar inversiones adicionales para el desarrollo de Vaca Muerta y un mayor dinamismo en el segmento upstream. Asimismo, prevé que las dos terminales flotantes de licuefacción estén operativas todo el año a partir de 2028, consolidando a Argentina como un actor relevante en el suministro mundial de GNL.
Por MundoMaritimo
Puerto de Bahía Blanca, Argentina: Excelerate Energy avanza en proyecto de planta de licuefacción
Puerto de Bahía Blanca, Argentina: este año se confirmaría construcción de plantas de licuefacción de GNL de YPF y Excelerate Energy
3713 compañías registradas, 50 países, 77 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.