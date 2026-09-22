El tránsito verificable de buques por el Estrecho de Ormuz continúa reducido a niveles mínimos en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Datos de Kpler mostraron que 17 buques de transporte de commodities rastreables atravesaron el paso durante el fin de semana, menos de la mitad de los 37 registrados una semana antes, reporta Reuters.
Antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el 28 de febrero, Ormuz registraba habitualmente el tránsito de unos 125 grandes buques mercantes diarios, incluidos tanqueros, gaseros, graneleros y portacontenedores.
Según datos provisionales de Kpler, cinco buques salieron del estrecho el 20 de septiembre, mientras otros dos tanqueros de menor tamaño ingresaron al Golfo Pérsico. Entre las naves que abandonaron la zona se encontraba el VLCC “Pinios”, además de dos tanqueros para productos refinados y dos naves vacías destinadas al transporte de graneles y gas.
El “Pinios” realizaba el 21 de septiembre una transferencia buque a buque de unos 2 millones de barriles de crudo Basrah iraquí frente a Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, hacia el VLCC “New Constant”, que tendría como destino China, de acuerdo con Kpler y LSEG.
La transferencia se produce en un contexto en que los productores de Medio Oriente continúan utilizando este tipo de operaciones para mantener los flujos de crudo, reduciendo la necesidad de que los grandes tanqueros permanezcan durante largos períodos dentro del Golfo Pérsico.
En tanto, el metanero “Shandong Redwood LNG”, con una carga embarcada en Ras Laffan, Qatar, abandonó Ormuz el 19 de septiembre con rumbo a Pakistán.
Arabia Saudita eleva embarques
Los ataques hutíes contra el oleoducto East-West de Arabia Saudita, una vía alternativa para las exportaciones de crudo, han llevado a Saudi Aramco a incrementar los embarques que transitan a través del Estrecho de Ormuz durante septiembre.
En la semana del 13 de septiembre, 22 tanqueros, principalmente VLCC, salieron del estrecho transportando unos 42 millones de barriles de crudo. Arabia Saudita e Irak representaron cada uno el 43% de ese volumen, según Kpler.
Los embarques saudíes desde terminales del Golfo Pérsico alcanzaron 2,46 millones de barriles diarios durante septiembre, Los embarques saudíes desde terminales del Golfo Pérsico aumentaron en casi 2 millones de barriles diarios, hasta alcanzar 2,46 millones de barriles diarios durante septiembre. Asimismo, las transferencias buque a buque frente al Golfo de Omán aumentaron en 1,1 millones de barriles diarios desde agosto, hasta 2,5 millones.
Fujairah y Sohar, principales puntos de transferencia de la región, operarían cerca de su capacidad máxima. Esta situación también está tensionando la disponibilidad de tanqueros: cerca del 15% de la flota global de VLCC se encuentra actualmente frente a Omán, según Clarksons Research.
Mercado mantiene un equilibrio relativo
Pese a las restricciones al tráfico marítimo, analistas del banco privado suizo Julius Baer señalaron que el mercado mundial de crudo no enfrenta una escasez de petróleo. El aumento de los volúmenes de crudo transportados a través de Ormuz y mediante transferencias buque a buque frente a Omán, junto con una menor demanda, ha contribuido a mantener un equilibrio relativo del mercado.
La recuperación parcial de los flujos petroleros, las perspectivas de nuevas gestiones diplomáticas y la posibilidad de que el oleoducto East-West reanude parcialmente sus operaciones también redujeron la presión sobre los precios.
Tránsitos en Bab el-Mandeb
51 buques transitaron el Estrecho de Bab el-Mandeb, durante el fin de semana, de los cuales 33 navegaban en dirección de salida del Mar Rojo. La cifra total disminuyó frente a los 57 tránsitos registrados el fin de semana anterior.
Los riesgos de seguridad también están afectando los embarques saudíes por el Mar Rojo. Más de una docena de buques abanderados en Arabia Saudita han optado por rodear el Cabo de Buena Esperanza en lugar de atravesar Bab el-Mandeb, agregando alrededor de US$1 millón al costo de cada itinerario, según Windward.
Por MundoMaritimo
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