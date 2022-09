A mediados de abril, Liborio Cuellar asumió la gerencia general de la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB) de Colombia, donde hoy se encuentra desplegando su vasta experiencia en el sector logístico, donde, destaca su paso como Vicepresidente Comercial para Aerolíneas Tampa Cargo y también como Gerente General Colombia en Hamburg Sud, línea naviera en la que también ejerció la Gerencia General para el Caribe y Centroamérica. Ya afiatado en su actual cargo conversó con MundoMarítimo acerca de lo que ha sido el desempeño del puerto hasta ahora, las expectativas para el cierre del año y el gran desafío que implica concretar el dragado del canal de acceso, no solo para SPB, sino que también para Colombia.

Para entender al puerto de Buenaventura, Cuellar cita tres aspectos: el primero es que es la entrada del lejano oriente en Colombia, puesto que maneja más del 90% de la carga proveniente de Asia. Segundo, se trata de un puerto altamente desbalanceado, ya que de cada 100 contenedores 80 o 70 se devuelven vacíos y tercero: es clave para las exportaciones de dos de los productos más relevantes en volumen de contenedores: el azúcar, proveniente del valle del Cauca, que registra unos 30 mil TEUs anuales, de los cuales el 98% sale por Buenaventura; y también del café, donde históricamente es el puerto más relevante, con unos 45.000 TEUs al año.

En su análisis, Cuellar reconoce la crisis que atraviesa el sector marítimo-portuario: “en 2019 los gerentes de logística trabajaban en lo que era ‘ just in time ’, ya llevamos tres años donde trabajan en ‘just in case’”, describe. Pero pese al contexto, destaca el desempeño portuario de Colombia que “ha mostrado un nivel de dinamismo que no esperábamos en todos los sectores; ha crecido casi 11% en toneladas en el primer semestre”. Esto en gran medida se ha reflejado en la Bahía de Buenaventura (incluyendo los terminales de TCBuen, Aguadulce y SPB que movilizan el 43% de los contenedores del país) ha crecido casi 8% en TEUs; además ha registrado un crecimiento en carga total del 13%.

En carga suelta, segmento en el Buenaventura moviliza casi el 40% de Colombia, tuvo un crecimiento de 7,7%. En graneles (excluyendo carbón) controla el 31% del total de Colombia, ha crecido un 10%. En el desembarque de vehículos, en particular SPB ha crecido casi 30%. “Estamos recibiendo entre 10.000 y 12.000 autos armados”, apunta.

Además, se espera que el crecimiento proyectado del PIB de Colombia en 2022 de un 5% a un 6% implique un impulso a la carga, sobre todo para SPB que moviliza el 54% del total de la bahía. “Estamos en volúmenes, muy por encima del 2020 y arriba también del 2019”, destaca Cuellar.

Nuevos servicios y excelencia en seguridad

Al señalar los aspectos destacados de 2022 hasta el minuto, el ejecutivo coloca en el podio en primer lugar, la apertura de nuevos servicios por parte de las líneas navieras. “Destaco el servicio de exportación que abrió Hapag-Lloyd en mayo en una ruta directa al mediterráneo que también toca Cartagena. Eso es relevante para el comercio exterior colombiano”, valora.

En segundo lugar, destaca el Índice Mundial de Desempeño de los Puertos de Contenedores (CPPI) del Banco Mundial, el cual al evaluar el ‘turn time’ posicionó Buenaventura en el segundo lugar en América Latina y en el número 20 a nivel mundial. “Nuestros estándares de continuidad están por encima de 34 contenedores por hora (35 en julio) y eso de lejos es lo más eficiente en la WCSA”, expone.

En tercer lugar, destaca su infraestructura de seguridad a la que describe como ‘second to none’. “En los últimos tres años hemos tenido cero contaminación interna, eso quiere decir que no hay droga que haya podido vulnerar nuestra seguridad”. Cita a Keith Flemming, director de Container Security Initiative (CSI) de EE.UU., quien se manifestó sorprendido en esta materia con la SPB: “estamos muy impresionados con las medidas de seguridad presentadas hoy. Muy pocos puertos en el mundo tienen la profundidad y detalle que han demostrado”.

En cuanto a la proyección de la movilización de carga, Cuéllar destacó que en SPB los meses de julio y agosto fueron fuerte y que pese a los nubarrones que se observan en el entorno mundial como la caída en la demanda de consumo en EE.UU. y Europa, lo que a la larga podría afectar a Colombia, se mantiene “optimista”, y destaca en ese aspecto la solidez de los resultados y proyecciones que han venido anunciando las líneas navieras. “Yo espero un segundo semestre igual de robusto, con igual nivel de volumen y estimamos que se pueda manejar el entorno y obviamente”.

Dragado del canal de acceso

Para Liborio Cuellar las expectativas van más allá de la carga, sino que también están cifradas respecto a las acciones que tome el entrante gobierno de Colombia en cuanto al dragado del canal de acceso al puerto que requiere estar en línea con los grandes puertos de la costa oeste de la región. ”Los canales de acceso desde Manzanillo en México hasta Valparaíso están por encima de los 15 o 16 metros”, apunta.

“Si no lo hacemos, yo no quiero decirle al país que vamos a perder volumen, porque creo que va a llegar, pero va a llegar más caro y lento, porque nos tocará hacer transbordo. Es decir, vamos a perder una competitividad importante para las importaciones y exportaciones”, señala, reafirmando el interés transversal por la concreción de la obra: “Todos en la bahía de Buenaventura estamos alineados en que el dragado es fundamental para Buenaventura, para el Valle del Cauca, para el Pacífico colombiano y para Colombia”.

Añade que “el gran debate va a ser con qué plata, cómo hacerlo y en eso ya nosotros como consorcio lo tenemos muy claro, dónde hay, cómo se hace; tenemos un plan de cómo presentarlo”.

En cuanto a la sensación que tiene respecto sobre cómo se resolverá este desafío, destacó la disposición expresada por el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, quien le dejó en claro que el dragado es “prioritario y estratégico” por lo que solo falta elevarlo al Ministerio de Transportes y volverlo un proyecto.

Participación de SPB en TOC Américas

Entre el 18 y el 20 de octubre se llevará a cabo una nueva versión de TOC Américas el evento más importante de la industria marítima, portuaria y logística de la región. La instancia que en Lima retorna al formato presencial, tendrá a SPB como uno de sus protagonistas y puntualmente a Liborio Cuellar, quien adelantó parte de los que será su ponencia. “Creo que los puertos del mundo se pueden dividir en dos: de transbordo, donde están los casos de Singapur o del MIT y Balboa en Panamá. Yo quiero hablarles del nicho en que estamos nosotros que somos un puerto ‘gateway’ del hinterland colombiano que es los que nos da cierta fortaleza. No hay nada más interesante que un puerto que tenga una carga local importante. Pero también quiero señalar como Buenaventura puede ser un ‘bridge’ entre un puerto Gateway un puerto de transbordo”.

Por MundoMarítimo