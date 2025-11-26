El informe Ocean Freight Rate Tracker Q4 2025 de Ti confirma que la industria marítima avanza hacia el cierre del año bajo el peso de la sobrecapacidad, tarifas en retroceso y un entorno macroeconómico todavía frágil, pese a la tregua temporal entre Estados Unidos y China.

El informe subraya que, aunque el acuerdo alcanzado por ambas potencias “traerá un alivio temporal para empresas y consumidores”, no disipa la inestabilidad de fondo. La eliminación de algunos gravámenes portuarios y de naves ha relajado tensiones en el corto plazo, pero Ti advierte que “las cadenas de suministro parecen estar desplazándose, alejándose de la dependencia de China”, un cambio estructural que redefine el comercio global.

La caída de tarifas es el fenómeno dominante del presente trimestre. Los factores detrás del retroceso son claros: los aranceles estadounidenses y la fuerte sobrecapacidad imperante. El impacto es particularmente severo en las rutas principales. El informe muestra que “las tarifas spot cayeron un asombroso 65,5% interanual en octubre”. En Asia–Europa, los valores se hundieron 53,4% trimestral y 4,3% interanual, mientras que en el Transatlántico las tarifas Europa–Costa Este de EE. UU. disminuyeron 8,6% interanual.

Ti advierte que, en un contexto donde las tarifas pueden “oscilar casi un 25% en un solo mes, como ocurrió entre septiembre y octubre”, el mercado continúa lejos de ser predecible.

El índice de actividad portuaria global de Ti registró un alza de 4,8% trimestral, impulsada por la fortaleza de la economía estadounidense. El documento señala que el consumo en EE. UU. “permanece saludable” y sostiene un crecimiento de volúmenes del 12,3% en Norteamérica.

En contraste, Europa muestra estancamiento: ventas minoristas apenas crecieron y la industria continúa débil, con un Índice de Gerentes de Compras (PMI) que pasó de contracción a estancamiento. China, por su parte, empieza a sentir los efectos de las tensiones comerciales. Su PIB de tercer trimestre creció solo 4,8%, el ritmo más bajo en un año, mientras las ventas del retail se desaceleraron por cuarto mes consecutivo.

Sin embargo, el factor estructural más relevante es la expansión continua de la capacidad. A finales del tercer trimestre, la flota nominal era 7,6% mayor que un año antes, respaldada por un libro de órdenes de casi 10 millones de TEUs, equivalente a un 30% de la flota mundial.

Las grandes líneas navieras están liderando esta expansión. Ti recuerda que “MSC opera ya una flota de 7 millones de TEUs, un récord para la industria”, mientras Hapag-Lloyd suma 24 órdenes y Maersk encarga entre 8 y 12 buques de 22.000 TEUs.

Con nueva capacidad ingresando al mercado y la reanudación paulatina del tránsito por el Canal de Suez, Ti concluye que “las tarifas de flete continuarán debilitándose en el corto plazo”.

Por otro lado, los precios del búnker también cayeron en el trimestre, presionados por mayor oferta, menor demanda y debilidad en los referenciales de crudo. Aunque Estados Unidos sigue siendo el mercado más caro, los precios cayeron 20,8% interanual en octubre, apoyados en elevados inventarios de petróleo.

En tanto, el índice de sentimiento muestra diferencias importantes por ruta. En Asia–Europa, un 56,8% espera aumentos moderados de tarifas en los próximos tres meses. En Asia– Costa Oeste de EE. UU. las expectativas están divididas, mientras que en Europa–Costa Este de EE. UU. un 46,3% anticipa descensos.

A nivel global, 53,1% de los encuestados prevé algún tipo de alza en tarifas, aunque con variaciones regionales notables.

Tendencia hacia tarifas planas o a la baja

La combinación de sobrecapacidad —que crece cerca de 9% anual—, desaceleración económica en Europa y China, y un peak de temporada ya completado mantiene las tarifas bajo presión. El informe advierte que, pese a la tregua en la guerra comercial, “la incertidumbre persiste y un eventual aumento de tarifas podría acelerar el deterioro”.

De cara a las negociaciones de contratos, se anticipa mayor disciplina de capacidad: “las líneas navieras intensificarán las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) e implementarán incrementos generales de tarifas (GRIs) para detener la caída de tarifas”. Sin embargo, su eficacia aún está por verse en un mercado dominado por sobreoferta y la inestabilidad.

Por MundoMarítimo