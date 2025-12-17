Smart Flux S.A., proveedor tecnológico líder y primera plataforma totalmente digital de electronic delivery orders (EDO) en América Latina, fue incorporado al programa de asociación DCSA+ de la Digital Container Shipping Association (DCSA). A través de esta alianza, la compañía profundiza su alineación con estándares digitales globales y refuerza su compromiso con la digitalización del ecosistema de contenedores en la región, siendo la primera en Sudamérica en incorporarse al programa.
La adhesión a DCSA+ permite a Smart Flux asegurar que su solución de EDO sea interoperable desde su diseño y esté preparada para una integración fluida con navieras globales. El programa ofrece, además, un espacio de colaboración directa con altos ejecutivos de toda la cadena de valor del transporte marítimo de contenedores, así como acceso a orientación técnica, apoyo en implementación y visibilidad temprana sobre estándares emergentes.
En una primera etapa, Smart Flux centrará sus esfuerzos en alinear sus APIs y estructuras de datos con los estándares definidos por DCSA, para luego avanzar hacia pruebas de interoperabilidad junto a clientes comunes del ámbito naviero. Este proceso apunta a consolidar a la compañía como una plataforma confiable y lista para integraciones en la liberación digital de carga.
Juan Carlos Jiménez, CCAO de Smart Flux, señaló: “Smart Flux está liderando el camino como la primera plataforma de EDO totalmente digital de la región. Nuestra incorporación a DCSA+ refuerza la solidez de nuestra solución y acelera nuestra misión de ofrecer experiencias de liberación de contenedores más rápidas, simples y mejor conectadas para las navieras y sus clientes en América Latina.
Por su parte, Matthew Taylor, CEO de la compañía subrayó el valor estratégico de esta incorporación: “Formar parte de DCSA subraya el compromiso de Smartflux con la construcción de un ecosistema de transporte marítimo de contenedores integrado y eficiente. Como la principal solución digital de liberación de carga de la región, valoramos esta alianza como una oportunidad para contribuir de manera decisiva a la adopción de soluciones digitales de clase mundial en la industria de contenedores”.
Desde DCSA, la llegada de Smartflux fue valorada como un aporte relevante al programa. Mariana Bock-Losada, CGO de la asociación, indicó: “Smartflux representa una incorporación importante a DCSA+. Su liderazgo en soluciones digitales de EDO se alinea con nuestro objetivo de habilitar procesos interoperables y eficientes en toda la industria. Esperamos acompañar su proceso de integración y trabajar conjuntamente para acelerar la adopción digital en la región”.
El programa DCSA+ reúne a navieras, cargadores, freight forwarders, operadores feeder, terminales y proveedores tecnológicos con el objetivo de avanzar en la estandarización e interoperabilidad del transporte marítimo de contenedores. A través de este marco colaborativo, los socios acceden a conocimiento especializado, apoyo en la implementación de estándares y oportunidades para influir en el desarrollo de futuras soluciones digitales para la industria.
Por MundoMaritimo
DCSA amplía sus horizontes e incorpora propietarios de carga, transitarios y terminales, entre otros
Infraestructura digital y la armonización de la tasa de la transferencia de carga con la del dinero y la información
