SITRANS y SIX Extraportuario estuvieron presentes en Logistec Show 2022, oportunidad en la cual exhibieron sus servicios de depósito, logística y extraportuario, en conjunto con sus avances en materia de sostenibilidad, innovación y tecnología.

Leyla Guerra, jefa de sistema de depósito de SITRANS, en el marco del evento comentó a MundoMarítimo que “el área de depósitos se ha caracterizado por ser un referente en la industria respecto a innovación, tecnología y procesos. Por ejemplo, hace algunos años implementamos los portales automáticos, convirtiéndonos en el único depósito en Chile automatizado. Actualmente estamos trabajando en un piloto para lograr el posicionamiento automático de contenedores y, asimismo, para lograr la inspección de contenedores también de forma automática”.

Además, comenta Guerra, durante el 2022 se implementó una nueva mejora, donde el transportista puede saber la hora específica en que puede ir a buscar o retirar un contenedor, “esto normalmente lo hacen los puertos, pero no los depósitos. La finalidad es atender mejor al conductor para que pueda entrar, cargar y salir”. En esa misma línea SITRANS cuenta con una página web www.sitrans24x7.cl donde los clientes pueden consultar el estado de su contenedor y realizar otros trámites en línea.

Por otro lado, SITRANS también ha abierto sus depósitos a otras empresas, que compran y venden contenedores, por ejemplo. “SITRANS siempre se ha caracterizado por ser el depósito más tecnológico. Estamos en constante capacitación interna con nuestros trabajadores y también con nuestros clientes. Nos caracterizamos por informar a la gente, con la idea de que todos estemos enterados de las operaciones”, aseveró Guerra.

SIX Extraportuario

SITRANS en Logistec Show 2022 se presentó como negocio logístico y de depósito, y, SIX en específico como negocio extraportuario. “Sitrans tiene cuatro líneas de negocios: minería, logística, depósitos y extraportuarios; SIX hoy en día envuelve todo lo que tiene que ver con el negocio extraportuario. Este cambio de marca se hizo a finales del año pasado. En definitiva, todo lo que estaba dentro de extraportuario, que se conocía antes como SITRANS, hoy tiene un nombre específico que es SIX”, explica Pedro Brain, subgerente del negocio de SIX Extraportuario.

En términos de innovación, SIX Extraportuario está desarrollando integraciones de sistema para poder comunicar y notificar automáticamente a sus clientes de forma más rápida y eficaz, cuando hay un contenedor entra o se despacha, cuando se consolida, etc. “Tratamos que todo sea más documentación digital y no física. Además, estamos preocupados de las emisiones de las grúas que operan en el terminal. Nos encargamos de que todo el proceso sea sostenible y amigable con el medio ambiente”, dice Brain.

Pedro Brain agrega que “nuestro objetivo hoy en Logistec Show 2022 es hacernos conocido como SIX Extraportuario y también dar a conocer los beneficios que podemos aportar a los importadores y exportadores, pues los ayudamos a simplificar todo el proceso documental y operacional; y de este modo, pueden evitar sobrecostos en la cadena logística de ellos”.

Por MundoMarítimo