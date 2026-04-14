SITRANS, compañía con más de 40 años de trayectoria, ofrece soluciones logísticas integrales para la industria salmonera que abarcan desde el transporte terrestre especializado, almacenamiento tanto de carga general como para salmón congelado en frigorífico y variados servicios para brindar una gestión integral, proporcionando visibilidad, trazabilidad y eficiencia en cada etapa.
La compañía, recientemente, fue parte de la Feria AquaSur, desarrollada en Puerto Montt, en el sur de Chile, con el objetivo de fortalecer su presencia en la región y comprender los desafíos que se vienen a nivel de industria. La instancia, convocó a más de 30.000 asistentes y a todo el ecosistema acuícola y logístico.
Hubani Manzo, Gerente de Logística & Depósito de SITRANS, destacó que “la industria del salmón es clave y representa un segmento muy relevante de los servicios que ofrecemos en la región de Los Lagos. Esto nos permite generar relaciones de largo plazo, escuchar a los clientes, potenciar nuevas alianzas y ver cómo podemos seguir aportando valor. No se trata solo de transportar cargas, sino que de ser un socio estratégico y un operador logístico de excelencia en una industria que tiene altos estándares y desafíos”.
Según el ejecutivo, “la industria continúa evolucionando y exige, cada vez más, una mayor coordinación entre los distintos actores involucrados. Este tipo de instancias resultan fundamentales para fomentar el diálogo, compartir visiones y promover soluciones integrales que respondan a las crecientes demandas del sector. De esta manera, seguimos reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y eficiente de la cadena logística”.
Importancia de la cadena de frío
De acuerdo con la compañía, en un escenario de creciente demanda nacional e internacional por productos del mar, la logística ha dejado de ser un componente secundario para convertirse en un eje central del negocio. De hecho, la industria acuícola, y especialmente el sector salmonero, depende hoy de operaciones altamente sincronizadas, donde cualquier desviación en tiempos, temperatura o trazabilidad, puede afectar directamente la calidad de los productos.
Dese SITRANS añaden que, en ese sentido, uno de los aspectos más sensibles es la cadena de frío, ya que su correcto funcionamiento no solo garantiza la inocuidad y la calidad de los productos, sino que también permite sostener la continuidad operacional en una industria que se caracteriza por altos volúmenes de exportación y estrictos estándares sanitarios. La irrupción de estos servicios representa uno de los principales riesgos logísticos, con impactos que pueden ir desde pérdidas económicas hasta sanciones regulatorias.
Exportaciones en alza
Cabe destacar además que de acuerdo con el boletín de exportaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las exportaciones de salmón en la Región de Los Lagos, sur de Chile, totalizaron US$640,4 millones en enero de 2026, implicando un crecimiento de 11,8% en comparación a la misma fecha el año anterior, lo que deja en evidencia cómo esta área es el principal motor económico de la zona.
SITRANS refuerza su presencia en la industria acuícola tras participación en AquaSur 2026
Puerto Chincui realizó la primera exportación de salmón en contenedores desde la zona austral
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