El sistema ferroviario chileno vive un momento de auge que está transformando tanto la conectividad como la eficiencia del sector logístico. En 2024, el aumento de la inversión en infraestructura, la modernización de estaciones y la adquisición de nuevos trenes se combinaron con una mayor demanda de transporte de carga y un renovado impulso estatal.
De acuerdo con cifras de EFE Trenes de Chile, el año pasado se movilizaron 718.355 toneladas de carga promedio, y las metas están orientadas a duplicar el volumen transportado al 2029, reduciendo la congestión vial y la huella de carbono.
En este escenario, SITRANS, empresa con más de 44 años de trayectoria, ha asumido un rol protagónico al apostar por el uso del ferrocarril como complemento al transporte por carretera, integrándolo dentro de una estrategia de logística multimodal que optimiza tiempos, reduce emisiones y refuerza la sostenibilidad de la cadena de suministro.
Según el Reporte de Sostenibilidad de la compañía, el uso ferroviario de la ruta San Antonio–Santiago aumentó un 50% gracias a nuevas operaciones, lo que permitió disminuir en 34% los viajes y la exposición en ruta, reduciendo la huella de carbono y ofreciendo una solución más eficiente para las empresas.
El tren se ha posicionado así como una alternativa eficiente y segura frente al transporte por carretera, especialmente para cargas de alto tonelaje, un segmento afectado por las restricciones de peso y la escasez de conductores. La complementariedad entre ambos modos de transporte permite optimizar recursos, mejorar los tiempos de entrega y fortalecer la sostenibilidad del sistema nacional.
“Un tren contamina significativamente menos que un camión, emitiendo hasta un 50% menos de CO₂e por unidad de carga transportada y es tres a cuatro veces más eficiente en el uso de combustible que un vehículo para cubrir la misma distancia, convirtiéndolo en una alternativa mucho más ecológica para el transporte de carga. En ese sentido, al preferir el ferrocarril, estaríamos ahorrando al año 353 Ton CO₂e, equivalentes al 21% sobre el CO₂ emitido, lo que significa una baja considerable de emisiones”, destacó Marcial Urzúa, subgerente de transporte L&D de SITRANS.
El ejecutivo agregó que este ahorro equivale a un importante beneficio ambiental: “Si calculamos el equivalente en términos de plantación de árboles, suponiendo una absorción promedio de 22 kg de CO₂ por cada uno al año, podemos determinar que se necesitarían 16.045 árboles para lograr esa cantidad de toneladas. Esto es un ejemplo concreto de cómo la preferencia por el transporte ferroviario puede tener un gran impacto para el medio ambiente”.
Finalmente, Urzúa subrayó el compromiso de la empresa con el desarrollo de soluciones logísticas más sostenibles: “Nuestro desafío es ser un agente activo y de cambio, por eso el último año logramos duplicar los volúmenes transportados por ferrocarril, posicionándonos actualmente como uno de los principales clientes de las concesionarias de Ferrocarriles del Estado: Fepasa y Transap. Este resultado ha sido posible gracias a la promoción de los múltiples beneficios del tren dentro de una estrategia de logística multimodal, lo que nos ha permitido incorporar nuevos clientes en los últimos años”.
SITRANS apoyó operación de transporte ferroviario y terrestre de 32 mil litros de bebestibles en el centro sur de Chile
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.