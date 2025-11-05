El sistema ferroviario chileno vive un momento de auge que está transformando tanto la conectividad como la eficiencia del sector logístico. En 2024, el aumento de la inversión en infraestructura, la modernización de estaciones y la adquisición de nuevos trenes se combinaron con una mayor demanda de transporte de carga y un renovado impulso estatal.

De acuerdo con cifras de EFE Trenes de Chile, el año pasado se movilizaron 718.355 toneladas de carga promedio, y las metas están orientadas a duplicar el volumen transportado al 2029, reduciendo la congestión vial y la huella de carbono.

En este escenario, SITRANS, empresa con más de 44 años de trayectoria, ha asumido un rol protagónico al apostar por el uso del ferrocarril como complemento al transporte por carretera, integrándolo dentro de una estrategia de logística multimodal que optimiza tiempos, reduce emisiones y refuerza la sostenibilidad de la cadena de suministro.

Según el Reporte de Sostenibilidad de la compañía, el uso ferroviario de la ruta San Antonio–Santiago aumentó un 50% gracias a nuevas operaciones, lo que permitió disminuir en 34% los viajes y la exposición en ruta, reduciendo la huella de carbono y ofreciendo una solución más eficiente para las empresas.

El tren se ha posicionado así como una alternativa eficiente y segura frente al transporte por carretera, especialmente para cargas de alto tonelaje, un segmento afectado por las restricciones de peso y la escasez de conductores. La complementariedad entre ambos modos de transporte permite optimizar recursos, mejorar los tiempos de entrega y fortalecer la sostenibilidad del sistema nacional.

“Un tren contamina significativamente menos que un camión, emitiendo hasta un 50% menos de CO₂e por unidad de carga transportada y es tres a cuatro veces más eficiente en el uso de combustible que un vehículo para cubrir la misma distancia, convirtiéndolo en una alternativa mucho más ecológica para el transporte de carga. En ese sentido, al preferir el ferrocarril, estaríamos ahorrando al año 353 Ton CO₂e, equivalentes al 21% sobre el CO₂ emitido, lo que significa una baja considerable de emisiones”, destacó Marcial Urzúa, subgerente de transporte L&D de SITRANS.

El ejecutivo agregó que este ahorro equivale a un importante beneficio ambiental: “Si calculamos el equivalente en términos de plantación de árboles, suponiendo una absorción promedio de 22 kg de CO₂ por cada uno al año, podemos determinar que se necesitarían 16.045 árboles para lograr esa cantidad de toneladas. Esto es un ejemplo concreto de cómo la preferencia por el transporte ferroviario puede tener un gran impacto para el medio ambiente”.

Finalmente, Urzúa subrayó el compromiso de la empresa con el desarrollo de soluciones logísticas más sostenibles: “Nuestro desafío es ser un agente activo y de cambio, por eso el último año logramos duplicar los volúmenes transportados por ferrocarril, posicionándonos actualmente como uno de los principales clientes de las concesionarias de Ferrocarriles del Estado: Fepasa y Transap. Este resultado ha sido posible gracias a la promoción de los múltiples beneficios del tren dentro de una estrategia de logística multimodal, lo que nos ha permitido incorporar nuevos clientes en los últimos años”.