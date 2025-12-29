Los recargos ambientales de las líneas navieras que operan en Europa aumentará drásticamente a partir del próximo año tras la puesta en marcha del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) el 1 de enero. El programa de compensación de emisiones, introducido por primera vez en el sector naviero en 2024, exigía inicialmente a los armadores la compra de créditos para cubrir el 40% de sus emisiones intraeuropeas, cifra que aumentó al 70% este año.
A partir de principios de 2026, el programa se implementará por primera vez en su totalidad y las líneas navieras tendrán que compensar el 100% de sus emisiones en el comercio entre puertos europeos. Además, las emisiones de NOx y metano también estarán cubiertas por primera vez, además del CO2.
En este contexto, Hapag-Lloyd anunció que espera que su recargo por concepto EU ETS aumente aproximadamente un 45% a partir del nuevo año tras el cambio. Los clientes de su producto completo "Ship Green" seguirán recibiendo una exención. CMA CGM citó un aumento similar del 43% interanual, sujeto a fluctuaciones en los precios interanuales del CO2.
FuelEU y presión adicional sobre la cadena
Maersk, por su parte, señaló que sus recargos combinados de UE ETS y FuelEU —agrupados bajo el recargo “EMS/ESS”— aumentarán “de forma sustancial” en comparación con 2025. La línea naviera atribuyó este incremento no solo al mayor precio de los derechos de emisión, sino también a los costos asociados al cumplimiento de la norma FuelEU, donde el encarecimiento de los biocombustibles y la baja de los combustibles fósiles hacen más costosa la transición hacia alternativas de menor emisión.
Las líneas navieras no han desglosado recientemente el coste total de la normativa EU ETS para sus operaciones, pero en 2024 Hapag-Lloyd informó haber pagado unos 63,1 millones de euros durante los primeros nueve meses del año en derechos de emisión, y Maersk 55 millones de dólares para el tercer trimestre de 2024, para cubrir el 40% de sus emisiones. Las líneas navieras no especificaron cuánto se recuperó mediante recargos.
El dinero recaudado de la normativa UE ETS se distribuirá a los Estados miembros de la UE para apoyar políticas y tecnologías relacionadas con el cambio climático.
Hasta la fecha, se han recaudado más de 250.000 millones de euros en todos los sectores industriales, incluido el transporte marítimo.
Tras el aplazamiento en octubre del marco Net-Zero de la OMI por doce meses, ante la férrea oposición de la administración Trump, las navieras podrían enfrentarse a la perspectiva de que la regulación ambiental regional haya llegado para quedarse. Los nuevos estándares globales de combustible Net-Zero y el mecanismo mundial de fijación de precios de las emisiones podrían haber sustituido eficazmente las medidas de la UE. Sin embargo, tras el rechazo en octubre, la legislación podría entrar en vigor como muy pronto en marzo de 2028, aunque sus disposiciones actuales están sujetas a cambios.
Por MundoMaritimo
