El uso de refrigerantes naturales en contenedores refrigerados para el transporte marítimo fue el eje central del webinar “From Emissions and PFAS to Earnings: the Case for Natural Refrigerants”, instancia en la que se presentó el Reefer Emissions & Cost Saving Simulator, y en la que MundoMaritimo estuvo presente. Se trata de una herramienta diseñada para analizar los efectos ambientales y económicos de distintas tecnologías aplicadas a contenedores reefer.
La situación general
Los reefers permiten la movilización de bienes sensibles a la temperatura, como frutas frescas, productos farmacéuticos, vacunas y químicos, y su uso ha crecido de forma sostenida durante la última década. De acuerdo con lo expuesto en el webinar, la flota mundial de estos equipos registra tasas de crecimiento cercanas al 8% anual, lo que implica la incorporación de más de 300.000 nuevos contenedores cada año, considerando tanto la expansión del mercado como el recambio de unidades cuya vida útil promedio es de entre 10 y 12 años.
En este contexto, Mark Major, Senior Strategy Director del Kühne Climate Center, explicó que el sector enfrenta una decisión relevante respecto de la tecnología que se está incorporando a la flota. Mientras en aplicaciones terrestres los refrigerantes con alto potencial de calentamiento global están siendo eliminados progresivamente bajo el Protocolo de Montreal, en el transporte marítimo refrigerado aún se utilizan sustancias con alto impacto climático y presencia de compuestos PFAS.
“El sector está invirtiendo miles de millones de dólares cada año en nuevos contenedores que seguirán utilizando refrigerantes que dañan el clima y el medioambiente durante décadas”, señaló Major durante su presentación. En ese sentido, planteó que los refrigerantes naturales, como el propano (R290) y el CO₂ (R744), representan una alternativa disponible y probada en otros sectores de refrigeración, sin presencia de PFAS y con bajo potencial de calentamiento global.
La visión económica
El análisis económico fue desarrollado y presentado por Gordon Wilmsmeier, Kühne Logistics University. Wilmsmeier explicó que el simulador busca trasladar la discusión tecnológica al contexto operativo real del transporte marítimo.
“Aceptamos el desafío de llevar estos nuevos refrigerantes al escenario operativo, para entender qué ocurre cuando los ponemos en un buque, en una ruta concreta y con un producto específico”, señaló. Según explicó, el simulador integra variables como tipo de carga, tamaño del contenedor, características del buque, rutas marítimas, consumo energético, precios de combustibles y refrigerantes, además de emisiones directas e indirectas.
Entre los indicadores que entrega la herramienta se encuentran la huella de CO₂ por contenedor y por viaje, los costos operativos asociados al consumo energético y refrigerante, y los costos de abatimiento de emisiones bajo distintos escenarios de precios del carbono. El simulador permite comparar tecnologías tradicionales con refrigerantes sintéticos frente a alternativas con refrigerantes naturales.
Como caso de estudio, se presentó un escenario de exportación de bananas desde Ecuador a Hamburgo. En este ejemplo, el uso de refrigerantes naturales permitió eliminar prácticamente las emisiones directas asociadas a fugas de refrigerante y las emisiones de TFA, además de reducir los costos operativos por contenedor.
Wilmsmeier destacó que, aunque las emisiones del contenedor representan una fracción menor del total del viaje marítimo, su reducción sigue siendo relevante. “Cada kilogramo de CO₂ y cada gramo de emisiones químicas que se pueden evitar sigue siendo una contribución concreta a la reducción del impacto ambiental del transporte marítimo”, indicó.
En términos económicos, el análisis mostró ahorros anuales por contenedor al utilizar propano en comparación con refrigerantes convencionales. “Puede parecer un monto reducido por unidad, pero cuando se multiplica por miles de contenedores en operación, el impacto en los costos de una flota se vuelve significativo”, explicó Wilmsmeier.
El simulador incluye además otros estudios de caso, como el transporte de flores desde Kenia a Europa, fruta desde Chile a China, baterías desde China a Róterdam y productos farmacéuticos entre Estados Unidos y Europa. Según se indicó, estas simulaciones permiten identificar rutas y productos donde la adopción de refrigerantes naturales podría generar mayores beneficios.
Durante la discusión final, se destacó que la herramienta está pensada para navieras, operadores logísticos, dueños de carga, responsables de políticas públicas y académicos, y que puede apoyar decisiones estratégicas en un escenario de transición tecnológica del transporte refrigerado marítimo.
El Reefer Emissions & Cost Saving Simulator se encuentra disponible de forma gratuita, y se suma a los esfuerzos del sector por evaluar de manera integrada la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica del transporte marítimo refrigerado.
Por MundoMaritimo
