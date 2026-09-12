La interrupción del tránsito por el Estrecho de Ormuz ha puesto en primer plano un factor que trasciende el cierre físico de esta estratégica vía marítima: el aseguramiento de los buques que operan en una zona sometida a un fuerte incremento del riesgo.
Durante el programa El Debate de France 24, el consultor marítimo y profesor especializado en shipping, Joel Grau, analizó cómo la situación afecta las operaciones y las decisiones que deben adoptar armadores y otros actores del transporte marítimo ante un escenario de elevada incertidumbre.
En este contexto, el seguro marítimo adquiere un papel determinante. Cuando cambia sustancialmente el riesgo de una zona de navegación, las condiciones bajo las cuales fue contratada una póliza deben ser reevaluadas, lo que incide directamente en la cobertura disponible y en la decisión comercial de mantener un buque en operación o evitar el área.
El problema adquiere especial relevancia en Ormuz porque no se trata únicamente de determinar si un buque puede navegar el estrecho. También debe considerarse si el riesgo puede ser asumido, bajo qué condiciones puede mantenerse la cobertura y cuál es el costo económico asociado.
Riesgo y continuidad de las operaciones
Grau vinculó directamente la situación en Ormuz con los mercados que dependen de los suministros procedentes del Golfo Pérsico. Al referirse especialmente a Asia, advierte que “la situación en el Golfo Pérsico y en el estrecho les afecta directamente”.
Frente a un escenario de conflicto, el riesgo deja de ser solamente una variable de seguridad y pasa a incidir directamente en los costos y en las condiciones de aseguramiento de los buques. Cuando los niveles de exposición cambian abruptamente, armadores, aseguradores y operadores deben reevaluar sus operaciones.
Así, incluso sin un bloqueo físico absoluto, un deterioro significativo de las condiciones de seguridad puede limitar el tránsito comercial, al dificultar la obtención de cobertura o encarecer sustancialmente las condiciones de las pólizas.
Este aspecto resulta especialmente relevante para tanqueros y metaneros, debido al valor de las naves y sus cargamentos y a la importancia de estas rutas para el abastecimiento energético mundial.
Alternativas limitadas
Otro punto planteado por Grau es la posibilidad de recurrir a alternativas al tránsito por Ormuz. En el caso del petróleo, menciona los oleoductos que permiten trasladar parte de la producción hacia el Mar Rojo. Según explicó, estas infraestructuras podrían movilizar entre 5 y 12 millones de barriles diarios, frente a aproximadamente 20 millones que normalmente pasan por Ormuz.
Para Grau, estas rutas “podrían funcionar como solución temporal”, pero no tienen capacidad suficiente para sustituir completamente el volumen movilizado a través del estrecho.
La situación es aún más compleja para el GNL, cuyo transporte internacional depende en gran medida de los buques metaneros y donde las posibilidades de reemplazar rápidamente una ruta marítima son considerablemente más acotadas.
El seguro pasa a formar parte de la ecuación operativa
La crisis de Ormuz evidencia que la continuidad del transporte marítimo no depende solamente de la disponibilidad de una ruta. Riesgo, cobertura, costo del seguro y existencia de alternativas forman parte de una misma decisión operacional.
En una vía por donde se moviliza una parte sustancial del petróleo y del GNL mundial, la evaluación del riesgo por parte del mercado asegurador puede convertirse en un factor tan relevante como las propias condiciones físicas de navegación.
Por ello, la evolución del seguro marítimo aparece como uno de los indicadores clave para determinar hasta qué punto puede recuperarse o mantenerse la navegación comercial por el Estrecho de Ormuz mientras persista la actual incertidumbre.
Por MundoMaritimo
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