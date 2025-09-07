Claudio Barroilhet, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y Magister en Derecho Marítimo por la Universidad de Tulane, New Orleans, EE. UU., anunció el lanzamiento de la segunda edición de su libro Derecho Marítimo en Tirant Lo Blanch, obra de 3 tomos y 2.650 páginas que será presentada este miércoles 10 de septiembre, a las 18 horas, en el Salón de Honor de la Casa Central de la PUCV.

Autor de numerosos libros y publicaciones en las materias de su especialización y con 30 años de experiencia- “ingresé a un tribunal por primera vez en 1987”, señala- Barroilhet explica que han transcurrido diez años desde que se agotó la primera edición y que, en esta oportunidad, el propósito es abarcar y profundizar en los temas tratados- en esencia los mismos que la primera edición- con una mayor extensión, profundidad y actualización.

Si bien, sostiene que a lo largo de la obra se tocan muchos tópicos, en líneas generales, “se tratan temas y subtemas, con una mirada hacia el Derecho Marítimo del siglo XXI, uno de cuyos grandes aspectos en la actualidad es la automatización de las naves, la proliferación de la informática, la inteligencia artificial (IA) y la globalización de esta rama del Derecho”.

Tal como en la edición anterior, el público objetivo de esta publicación son los estudiantes, abogados no especializados, jueces; además de ejecutivos, profesionales y trabajadores del ámbito marítimo y portuario; así como liquidadores de seguros e inspectores, quienes viven y aplican el derecho día tras día al ser protagonistas del negocio marítimo, portuario, del transporte y logística. “La idea es llegar a ellos en un lenguaje claro y simple. Para el abogado especializado, en tanto, se trata de un libro de consulta”, precisa el abogado.

Barroilhet, igualmente destacó la importancia para quienes se desempeñan en el sector del conocimiento del Derecho Marítimo: “Hoy el 85% del comercio exterior de Chile se efectúa vía marítima, en consecuencia, conocer las reglas que se aplica en el transporte de bienes por mar es indispensable, sobre todo, en un país que se declara abierto al comercio y al turismo, actividad donde también el transporte de pasajeros reviste de una gran importancia”.

En el plano personal, para el abogado, quien además es Director Académico del Diplomado Internacional de Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios de la Escuela de Seguros de la Asociación de Aseguradores de Chile, que se imparte a partir de octubre, el lanzamiento de la segunda edición del libro “es un hito importantísimo en mi carrera profesional porque es el fruto de cuatro años de trabajo dedicados a esta obra que, además, representa una decantación de todo lo que he estudiado, aprendido y experimentado en el ejercicio del Derecho a través de mis 30 años de ejercicio en mi profesión”.

La ceremonia de lanzamiento podrá visualizarse en este enlace.

Por MundoMaritimo