Las líneas navieras han ordenado más de 200 Very Large Crude Carriers (VLCCs) en lo que va de 2026, más del doble de las registradas durante todo 2025, en medio de cambios en las rutas de comercio de petróleo asociados al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Datos de Signal Group contabilizan 217 VLCC encargados este año, frente a 93 en 2025. Allied Shipbroking registra 164 órdenes, comparados con 83 durante el año anterior. Cada uno de estos buques puede transportar aproximadamente 2 millones de barriles de crudo.

Según Reuters, parte de la demanda responde a la expectativa de que aumenten los embarques de petróleo desde la cuenca del Atlántico hacia Asia, a medida que los compradores diversifican sus fuentes de suministro.

Cierre del estrecho de Ormuz modifica las rutas

La interrupción de los flujos a través del Estrecho de Ormuz obliga a refinerías asiáticas y europeas a buscar alternativas para reemplazar suministros. Antes del conflicto, por esta vía transitaba aproximadamente una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Las exportaciones de crudo estadounidense alcanzaron niveles récord, mientras otros productores de la cuenca del Atlántico incrementaron su oferta. Ioannis Papadimitriou, analista de Vortexa, señaló que Brasil, Guyana y Argentina liderarán el crecimiento de las exportaciones desde la Costa Este de Sudamérica.

Según sus estimaciones, la producción regional podría aumentar en unos 2,5 millones de barriles diarios hasta 2030, con destinos principalmente en Europa y Asia, favoreciendo operaciones de mayor distancia.

La demanda también se ha trasladado a los Suezmax y otros buques utilizados para transportar crudo desde el Golfo Pérsico hacia zonas donde la carga puede ser transferida a tanqueros de mayor tamaño. La necesidad de realizar estos trasbordos mantiene buques ocupados durante más tiempo y genera períodos adicionales de espera.

Además, la disponibilidad de buques se ha convertido en otro factor relevante para el mercado. Según Allied Shipbroking, las tarifas spot de los VLCC superaron recientemente los US$500.000/día, frente a unos US$132.000/día en febrero, antes del inicio de la guerra.

Renovación de flota suma presión sobre los astilleros

Las órdenes no responden únicamente a las expectativas sobre los flujos futuros de crudo. La antigüedad de la flota también está impulsando la renovación. Según Veson Nautical, alrededor del 20% de los VLCC existentes tiene más de 20 años.

Sin embargo, incluso los VLCCs más antiguos continúan encontrando compradores. Según Kpler, parte de estas naves está siendo incorporada a la denominada “flota en la sombra”, utilizada para transportar petróleo sujeto a sanciones desde países como Rusia e Irán, fuera de los sistemas occidentales tradicionales de transporte y seguros.

Por MundoMaritimo