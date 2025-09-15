El mercado del transporte marítimo de crudo y productos refinados se prepara para un 2026 de contrastes. Según el reporte de septiembre de BRS Tanker, las señales de sobreoferta de petróleo y las expansiones de capacidad de refinación en Asia podrían sostener la demanda de buques, aunque persisten dudas en torno a la producción de EE. UU. y la evolución de los inventarios chinos.
“Pronosticar la producción de OPEP+ se ha vuelto particularmente desafiante debido a las incertidumbres sobre Irán, Rusia y la política del grupo”, señala el informe. Bajo un escenario de producción estable para Rusia e Irán, BRS Tanker estima que la oferta de OPEP+ promediará 43,7 millones de barriles diarios en 2026, un millón por encima de 2025.
El crecimiento de la oferta no se limitará a la OPEP+. La producción externa al cartel avanzará en 0,8 mb/d el próximo año, el menor ritmo desde la pandemia. Aun así, sumada al aumento de OPEP+, la expansión de la oferta duplicará la proyección de demanda global, que solo crecerá en 0,8 mb/d. Este desbalance anticipa presiones a la baja en el precio del crudo.
El mapa de nuevos aportes muestra un giro respecto de años anteriores: Brasil y Guyana añadirán 200 kb/d cada uno, seguidos por Canadá (+150 kb/d), el Mar del Norte (+100 kb/d) y menores contribuciones desde Argentina, China, Angola y Catar.
En contraste, la producción de EE. UU. se ubica en una encrucijada. El escenario base proyecta una baja de 200 kb/d a 13,3 mb/d en 2026, pero con precios más deprimidos la caída podría alcanzar hasta 1 mb/d, devolviendo la producción a niveles de 2022. “EE. UU. presenta uno de los pocos riesgos a la baja para la demanda de tanqueros, ya que menores exportaciones significarían menos necesidad de transporte hacia Asia”, advierte BRS Tanker.
China, la gran interrogante
El papel de China como acumulador de inventarios sigue siendo una incógnita. Durante el primer semestre de 2025, los supuestos ingresos a reservas promediaron 1 mb/d, aunque no está claro cuánto correspondió a inventarios estratégicos o comerciales.
Si bien en el pasado Pekín apuntó a tener reservas equivalentes a 90 días de importaciones netas —unos 900 millones de barriles—, estimaciones actuales sitúan el total de inventarios chinos en torno a 1.200 millones de barriles, lo que limita espacio para nuevas compras masivas. De confirmarse, parte del sobreabastecimiento podría dirigirse a inventarios en Europa, Japón y Corea del Sur, regiones con niveles de stock más bajos.
Capacidad de refinación
El 95% de las nuevas refinerías previstas para 2026 se ubicará en Asia. India liderará con 580 kb/d distribuidos en cuatro proyectos, mientras que China pondrá en marcha el Huajin Petrochemical Project de 320 kb/d, en asociación con Saudi Aramco. Bahréin, Irak y Congo también incorporarán capacidad adicional.
En contraste, en Occidente los cierres seguirán siendo una amenaza. Aunque solo está confirmada la clausura de la planta Benicia de Valero (150 kb/d) en California, la presión de regulaciones ambientales y márgenes débiles podría acelerar retiros en EE. UU., China y países asiáticos de la OCDE.
El reporte sostiene que la sobreoferta y la probable vuelta a un mercado en contango (mercado de futuros del petróleo en la que el precio de los contratos a plazo es más alto que el precio spot) “son factores ampliamente favorables para los mercados de tanqueros, tanto en crudo como en productos limpios”.
Impacto en el sector tanquero
En crudo, el incremento de exportaciones desde Medio Oriente y el Atlántico hacia Asia favorecerá a los VLCCs, aunque el posible retroceso de los flujos desde la Costa del Golfo de EE. UU. a Asia podría reducir las toneladas-milla, dado que esos itinerarios son más de dos veces más largos que las rutas Golfo Pérsico–Norte de Asia.
En productos limpios, la baja de inventarios de destilados en Europa impulsará importaciones de diésel desde Medio Oriente y potencialmente desde China. Además, el cierre de refinerías en la costa oeste estadounidense aumentará la demanda de gasolina asiática, lo que sostendrá la actividad de MRs y LRs.
En síntesis, 2026 se perfila como un año de abundancia de petróleo y expansión en refinación asiática, conjunto de factores que asegura mayor actividad en el transporte marítimo pero con riesgos asociados a la producción estadounidense y al apetito chino por acumular reservas.
Por MundoMaritimo
