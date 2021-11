La pandemia, las disrupciones de la cadena de suministro, la congestión portuaria fueron fenómenos que afectaron todo el panorama de la industria marítima y también por supuesto al sector de los seguros marítimos, panorama que pudo ser constatado durante el IX Congreso Latinoamericano de Seguros Marítimos, organizado por ALSUM (Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos) y que se desarrolló a fines de octubre. MundoMaritimo conversó al respecto con Xavier Pazmiño, Presidente de ALSUM, quién se mostró más que conforme con el resultado del este último cónclave del sector: "superamos las expectativas que teníamos, tuvimos casi 600 participantes, más del 50% de gente de la que esperábamos y un participación de más de 25 países", destacó.

Al entrar en materia en lo que refiere a la sacudida que significó para la industria el surgimiento del Covid-19, indicó que al inicio de la pandemia y tras los primeros lockdowns "como sector tuvimos una caída de las primas de seguros, principalmente porque el movimiento de carga cayó profundamente y las primas de seguros se cobran en base a la carga que se moviliza". Sin embargo, explicó que al haber menor carga movilizada hubo una menor siniestralidad.

Otro instante fue cuando comenzaron las reaperturas de los mercados: "hubo una ola fuerte de transporte a la cual el sector logístico no estaba preparado", señaló en referencia al panorama de la industria marítimo-portuaria que se extiende hasta hoy día, donde domina la escasez de contenedores y de espacios en los buques y la congestión de buques y equipos en los puertos. Así pues, el sector asegurador, debió acompañar a sus clientes, extendiendo los trayectos asegurados, por ejemplo, cuando un buque se ve forzado a desembarcar la carga en un puerto alternativo al destino originalmente planificado.

Agregó que ante estos sucesos no fue necesario modificar los productos estándar que se conocen globalmente. Pero sí reconoció que la caída de movilización no fue planificada y los eventos severos como colisiones, caídas de contenedores al mar, hundimientos que, aunque en menor medida, siguieron produciéndose "hicieron más desafiante la relación primas/siniestros. En este sentido, el sector asegurador estuvo bien preparado para atender esta eventualidad no planificada", destacó.

Respecto al sector de seguros a la carga explicó que el mercado de Lloyd's previo a la pandemia había reducido sus capacidades y comenzó un ciclo de endurecimiento de precios. Sin embargo, afirmó que durante ese proceso y también en el transcurso de la pandemia en la región "los incrementos de precios no fueron ni de cerca los que se vieron en otras partes del mundo", aunque admitió que estos "comenzaron a estabilizarse un poco producto del mercado duro a nivel global y ahora vemos un momento en que llegan a quedarse flat, ni subir ni bajar, pero no producto de la pandemia".

Acerca de sí las rupturas de la fiabilidad de los cronogramas de las líneas navieras implicaron alguna acción de parte de las aseguradoras, precisó que en cuanto a la carga "las coberturas mundialmente se basan en la pérdida o daño físico de las mercaderías", pero indicó que durante esta contingencia "también hubo muchas personas que recibieron su carga con mucha demora, tres meses o 30 o 45 días después que la necesitaban y en esos casos puntuales la revisión que se realiza apunta a si es que existió daño físico o no. Si no existió daño físico, aunque el producto haya sido entregado con demora, no hay pérdida bajo un contrato de seguros. Pero sí hay un faltante de entrega o una desaparición de la carga durante el transporte ahí si se indemniza", afirmó.

En la región claramente las exportaciones de productos congelados y frescos son muy importantes, sector que, indicó Pazmiño, tuvo "unos márgenes de pérdida". También se dieron casos de embarques devueltos desde China por sospechas de tener trazas de Covid, como la carne de Brasil o los camarones de Ecuador. "Ahí se tuvo que trabajar con los exportadores porque cuando un mercado se cierra siempre hay alternativas. Ahí el producto se desvía a otro mercado, se devuelve a su origen para ser reprocesado y reexportado, todas estas opciones las vimos durante la pandemia", indicó, aclarando, en este caso puntualmente, "no podemos argumentar o comentar una decisión de un gobierno".

Desafíos

Con la evolución de la industria marítima se ha dado el fenómeno del descomunal aumento del tamaño de los buques, aspecto que afecta fundamentalmente las rutas comerciales del hemisferio norte. En cuanto a la implicancia de esta revolución en el sector asegurador, indicó que "en forma general una mayor concentración de TEUs (hasta 24.000) de una embarcación genera un problema grave de acumulación de riesgo. En el momento que haya un problema grande con ese barco va a haber un monto asegurable y una pérdida que va a impactar el mercado total". Agrega que "un evento de pérdida total en un buque de más de 20.000 TEUs puede impactar al mercado con una pérdida, afectando a muchos proveedores de seguros y, por tanto, provocando una reacción en el ciclo de seguros".

En lo que respecta a Latinoamérica, precisó que la realidad es "diferente", ya que no arriban buques de esa magnitud "por un tema de mercado y capacidad portuaria". Sin embargo, admitió que "nuestra región tiene ese desafío no con los mayores buques del mundo, pero ya está reflejando una necesidad de nuestros puertos de reestructurarse de reinventarse y aplicar un poco más de tecnología para hacer la descarga más eficiente y segura".

Al referirse a los desafíos que deberá enfrentar el sector de los seguros marítimos, desde la perspectiva de Latinoamérica, mencionó que "por una parte, tenemos los productos de seguros para cascos (comerciales y recreacionales) sobre los cuales es muy claro que el segmento necesita una corrección de precios". Además, indicó que "es importante notar que la disrupción de la cadena logística podría tener un efecto de agravación de riesgos cuando la carga se transporta fuera de un contenedor o cuando se 'chartean' navíos que suelen no cumplir itinerarios regulares".

Por MundoMarítimo